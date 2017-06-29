Ноль кадров в секунду. Выпуск 167: Кадры против Final Fantasy XIII

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Содержание
|00:34 —
|Кинопауза: Resident Evil: Vendetta и «Трансформеры: Последний Рыцарь»
|07:56 —
|Сопливое дополнение к FF15, VR-игра по «Человеку-пауку», трейлер Futurama: Worlds of Tomorrow, очередной перенос Black Mesa
|14:06 —
|Демо для Hitman, некромант для Diablo III
|18:30 —
|Распродажа в Steam и новые цены от Bethesda
|25:18 —
|Трейлер Hellblade, технодемо движка Beyond Good and Evil 2, DLC для Crash Bandicoot
|30:38 —
|Take-Two запретили и снова разрешили моды к GTA V, Pathfinder: Kingmaker достиг успеха на Kickstarter
|36:28 —
|Вопросы: Зачем детям играть в игры
|44:20 —
|Вопросы: Любимая худшая игра в серии
|55:49 —
|Вопросы: Про историю серии Tekken
|1:00:44 —
|Вопросы: Про чернокожих в мультиплеере Call of Duty: WWII
|1:04:16 —
|Вопросы: Про обратную совместимость на Xbox One и сюрпризы с E3
|1:07:29 —
|Вопросы: Про мета-игру Oneshot и Beyond Good & Evil
|1:11:29 —
|Вопросы: Про кнопку блока в файтингах
|1:13:33 —
|Гринберг, Горов и Илюхин про Bloody Boobs
|1:21:20 —
|Горов про Wonder Boy: The Dragon's Trap
|1:26:49 —
|Горов про Dark Souls
|1:30:57 —
|Гринберг про Crypt of the NecroDancer
|1:32:26 —
|Илюхин про "Блицкриг 3"
|1:37:23 —
|Илюхин и Горов про Final Fantasy XIII
|1:54:28 —
|Илюхин про Hearthlands
|1:56:58 —
|Илюхин про Serious Sam's Bogus Detour
|1:58:14 —
|Благодарности спонсорам
Скачивание
-
- 0
- 1261
- Поделиться
-
- Содержание
Оценки
Поддержите подкаст на Patreon
Собрано $456 из $500
Ближайшая цель: Спецвыпуски с вебками. Все целиПоддержать
Содержание
|00:34 —
|Кинопауза: Resident Evil: Vendetta и «Трансформеры: Последний Рыцарь»
|07:56 —
|Сопливое дополнение к FF15, VR-игра по «Человеку-пауку», трейлер Futurama: Worlds of Tomorrow, очередной перенос Black Mesa
|14:06 —
|Демо для Hitman, некромант для Diablo III
|18:30 —
|Распродажа в Steam и новые цены от Bethesda
|25:18 —
|Трейлер Hellblade, технодемо движка Beyond Good and Evil 2, DLC для Crash Bandicoot
|30:38 —
|Take-Two запретили и снова разрешили моды к GTA V, Pathfinder: Kingmaker достиг успеха на Kickstarter
|36:28 —
|Вопросы: Зачем детям играть в игры
|44:20 —
|Вопросы: Любимая худшая игра в серии
|55:49 —
|Вопросы: Про историю серии Tekken
|1:00:44 —
|Вопросы: Про чернокожих в мультиплеере Call of Duty: WWII
|1:04:16 —
|Вопросы: Про обратную совместимость на Xbox One и сюрпризы с E3
|1:07:29 —
|Вопросы: Про мета-игру Oneshot и Beyond Good & Evil
|1:11:29 —
|Вопросы: Про кнопку блока в файтингах
|1:13:33 —
|Гринберг, Горов и Илюхин про Bloody Boobs
|1:21:20 —
|Горов про Wonder Boy: The Dragon's Trap
|1:26:49 —
|Горов про Dark Souls
|1:30:57 —
|Гринберг про Crypt of the NecroDancer
|1:32:26 —
|Илюхин про "Блицкриг 3"
|1:37:23 —
|Илюхин и Горов про Final Fantasy XIII
|1:54:28 —
|Илюхин про Hearthlands
|1:56:58 —
|Илюхин про Serious Sam's Bogus Detour
|1:58:14 —
|Благодарности спонсорам
Скачивание