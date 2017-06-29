Авторы Hearthstone пытаются обмануть китайские законы о лутбоксах

Внимание: интересные новости из-за рубежа, совершенно не касающиеся нас напрямую, зато выставляющие в не самом лучшем свете корпорацию Blizzard!

Но сначала — небольшой ликбез. В связи с огромной популярностью лутбоксов (ящиков со случайным лутом), распространившейся как на бесплатные, так и на платные игры, в Китае ввели шикарный закон, призванный защитить права геймеров (да, бывает и такое!): с прошлого месяца все игры с лутбоксами и им подобными наборами надо указывать точную вероятность выпадения редких и легендарных предметов. Ну, чтобы люди могли прикинуть примерную сумму, которую им придётся потратить ради получения желанной шапки, пушки или карточки, а прикинув — всерьёз задуматься, стоит ли просаживать такие деньги на виртуальную рулетку с виртуальными призами.

Так вот. Blizzard решила, что ей закон не писан, а правила созданы, чтобы их обходить. И вместо того чтобы указать вероятности выпадания редких карт в Hearthstone... прекратила продавать наборы карт вовсе! Ну, технически. Теперь в китайской версии за реальные деньги продают пыль, а наборы карт выдаются покупателям пыли «в качестве подарка». Ну, как в Японии за победу на пачинко-автоматах дают не деньги, а трофеи... которые по счастливой случайности можно сбыть в нескольких шагах от автомата.

Прокатит ли хитрость Blizzard или издателя всё-таки попросят выполнять закон, как следует, покажет лишь время. Хочется верить, что нет. И что этот закон потихоньку распространится на весь мир.