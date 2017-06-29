Японцы смогут нюхать виртуальных девушек

И ещё одна забавная новость из далёких краёв: японское издательство Koei Tecmo взяло шлемы PlayStation VR и использовало их в качестве основы для создания игровых автоматов VR Sense, в которых изображение и звук будут дополняться другими чувствами.

Вот какие автоматы ждут японцев в августе:

Фансервис Dead or Alive Xtreme Sense , позволяющий не только разглядывать полуголых анимешных девушек, но и нюхать их.

Super Sengoku Coaster — банальные американские горки, реалистичные ощущения от поездки на которых будут достигаться 3D-креслом. Разве что вокруг участников тут окажутся не парк аттракционов, а виртуальные локации времён военных действий в средневековой Японии.

Horror Sense — ужастик, подозрительно похожий по стилю на работы создателей Fatal Frame. 3D-кресло здесь двигается в соответствии с событиями на экране, а бегающие под ногами животные и падающие с потолка жуки ощущаются тактильно.

Super Sengoku Musou — VR-версия франчайза Dynasty Warriors, позволяющая почувствовать жар от огня на поле боя.

GI Jockey Sense — гонки на лошадях. И нет, симулируется здесь не их запах, а ветер, дождь, снег и тому подобное.

Нам этих игровых автоматов ждать не приходится, но издательство Koei Tecmo уточнило, что все созданные для VR Sense выпустят и на PS4, так что поклонникам PSVR есть, чего ждать — пусть и в урезанном виде.