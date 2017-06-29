 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Метагалактический мегакинопортал
Манга «Форма голоса»: Российское издание HBO возвращается к «Хранителям» Алана Мура Авторы «Шерлока» займутся многосерийным «Дракулой» Beyond Good and Evil 2 — кинематографичный трейлер приквела Дата выхода и цена Xbox One X
3
КИНО
СЕРИАЛЫ
 
Прямая ссылка на новость:

«Мой маленький пони» — трейлер и постер

Мультфильм «Мой маленький пони», первый кинотеатральный релиз в копилке популярного сериала «Мой маленький пони: Дружба — это магия», наконец-то обзавёлся полноценным трейлером. Теперь фанаты могут полюбоваться на то, как изменились персонажи при переходе с флэш-анимации на более традиционную, а обычные люди — в очередной раз поразиться, что истории про разноцветных лошадок пользуются недюжинной популярностью по всему миру.

В фильме «Мой маленький пони», выходящем в России 5 октября (на день раньше мировой премьеры!), Твайлайт Спаркл и её друзьям придётся столкнуться с жестоким захватчиком по имени Король Штормов и его умелой воительницей Грозовой Тенью, озвучили которых Лев Шрайбер и Эмили Блант соответственно. Подводные приключения, пиратские схватки на летучих кораблях и много-много позитива прилагаются.

А, ещё смеем заметить, что указывать в трейлере и на постере только приглашённых звёзд, напрочь игнорируя исполнителей центральных ролей — очень некрасивый шаг. Как бы мало имена актёров озвучки ни говорили обычным киноманам.

 
 

Постер:

Постеры фильма «Мой маленький пони»
3 Обсудить
Темы
 
Видео Мой маленький пони
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Тоже интересно

 
Ролик о создании фильма «Терминатор. Генезис»
 
Аниме ЕВА-148: Гейские лесбиянски
 
Аниме «Ре: Жизнь с нуля в другом мире» — 15
 
Режиссёр «Фаренгейта 9/11» расскажет об американских вторжениях
 
«Трансформеры: Последний рыцарь» — расширенный телеролик и первый отрывок
 
Игры Летом выйдет HD-переиздание StarCraft
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
Нашли ошибку в мобильной версии?

Новые комментарии

ВКонтакте.Кино ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме YouTube
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News Наруто Гранд
© 2002–2017 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика