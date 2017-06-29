«Мой маленький пони» — трейлер и постер

Мультфильм «Мой маленький пони», первый кинотеатральный релиз в копилке популярного сериала «Мой маленький пони: Дружба — это магия», наконец-то обзавёлся полноценным трейлером. Теперь фанаты могут полюбоваться на то, как изменились персонажи при переходе с флэш-анимации на более традиционную, а обычные люди — в очередной раз поразиться, что истории про разноцветных лошадок пользуются недюжинной популярностью по всему миру.

В фильме «Мой маленький пони», выходящем в России 5 октября (на день раньше мировой премьеры!), Твайлайт Спаркл и её друзьям придётся столкнуться с жестоким захватчиком по имени Король Штормов и его умелой воительницей Грозовой Тенью, озвучили которых Лев Шрайбер и Эмили Блант соответственно. Подводные приключения, пиратские схватки на летучих кораблях и много-много позитива прилагаются.

А, ещё смеем заметить, что указывать в трейлере и на постере только приглашённых звёзд, напрочь игнорируя исполнителей центральных ролей — очень некрасивый шаг. Как бы мало имена актёров озвучки ни говорили обычным киноманам.

Постер: