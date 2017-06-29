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«Сверхлюди» — трейлер

Marvel TV и ABC обнародовали первый трейлер сериала «Сверхлюди» — совместного многосерийного супергеройского проекта. В международный прокат в кинотеатрах сдвоенный первый эпизод выйдет 1 сентября, а на телеканале ABC стартует 29 сентября.

Восьмисерийный фантастический боевик о расе обладателей сверхспособностей, созданных в 60-е годы прошлого века Стэном Ли и Джеком Кирби, повествует об эпических приключениях Чёрного грома и королевского семейства из Аттилана. В основном актёрском составе значатся Энсон Маунт, Серинда Свон, Иван Реон, Кен Люн, Соня Балморс и другие.

Шоураннером и главным сценаристом проекта является Скотт Бак («Рим», «Железный кулак»), он же выступает исполнительным продюсером сериала наравне с главой Marvel TV Джефом Лоэбом и Джеймсом Чори («Сорвиголова»). Первую и вторую серии, предназначенные для показа на широких экранах, срежиссировал Роэль Рейн («Чёрные паруса»). Производство курируют Marvel Television и ABC Studios.

А вот и он — трейлер сериала «Сверхлюди», который совершенно не убеждает в необходимости отправляться на его премьеру в IMAX:

 
 

И в дубляже:

 
 
22 Обсудить
Темы
 
Видео Сверхлюди
 
Денис Файзулин
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+25

Выглядит как порнопародия
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