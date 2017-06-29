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«Отражение: Первая волна» — больше сэйю

Постеры аниме «Отражение: Первая волна»

На официальном сайте анимационного сериала «Отражение: Первая волна» («The Reflection») обновился список сэйю.

Сэйю
Иксон Щиничиро Мики Курц Вебер в «Стальной тревоге», Рой Мустанг в «Стальном алхимике»
Таинственный герой, всегда появляющийся неожиданно. Его возраст и прочие личные данные неизвестны. Он может скопировать сверхспособности другого Отражённого, если их телесный контакт продлится дольше трёх секунд, в результате чего имеет обширное количество приёмов, которые может использовать в случае необходимости.
Йен Изетт / Ай-ГАЙ Сатощи Миками Слоан в «Дюрараре! 2: Понимании», Тео в «Гангсте»
Может использовать собственный голос для создания ударной звуковой волны. Носит модифицированную броню для усиления своих способностей. Под маской скрывается известный рок-певец.
Элеанор Эвертс Мария Исе Киллуа Золдик в «Охотнике x Охотнике», Лейнесия Эрхарт Ковен в «Логе горизонта»
Героиня, которая является специалистом в области компьютерной техники и сбора информации. Может телепортироваться на короткие дистанции. Сильно привязана к Иксону и пытается найти о нём любые сведения, какие только может.
Лиза Ливингстон Сатоми Ханамура Канае Сумита в «5 сантиметров в секунду», Мирай Оносава в «Землетрясении в Токио: 8.0 баллов»
Энергичная и любознательная девушка, мечтающая о небе. Инвалид, участвует в спринте на инвалидных колясках. В результате Отражения её любимая коляска получила способность трансформироваться в гигантского робота.
Рэйс Коуки Мията Кота Цучия в «Дураке, тестах и призванных существах», Чихиро Фуджисаки в «Данганронпе»
Человек, который вербует себе сторонников среди Отражённых с некой тайной целью. Характер его способностей неизвестен. Он мастерски манипулирует сочувствием и состраданием других людей, собирая под своё начало растерянных и запутавшихся Отражённых.
Дэдвинг Щёуто Кащии Директор Хосоме в «Записи»
Отражённый, потерявший человеческий облик. Безгранично предан Рэйсу, который не обращал внимания на его отвратительную внешность. Его специализация — полёты и использование ультразвуковых волн в бою.
Пламенная Ярость Юко Санпей Рентон Тёрстон в «Эврике Семь», Боруто Узумаки в «Боруто: Новое поколение Наруто»
Последовательница Рэйса. Управляет огнём, который может использовать в том числе и для полётов, а если хорошенька сконцентрируется, то даже и под водой.
Стальная Правительница Ёко Хикаса Фарнеза в «Берсерке», Кёко Киригири в «Данганронпе»
Хладнокровная женщина, которая стала последовательницей Рэйса, согласившись с его принципами. Её способность позволяет её управлять любым существующим в природе металлом.
Мистер Мистик Томомичи Нищимура Мицуёши Анзай в «Слэм-данке», Ричард Мардукас в «Стальной тревоге»
Бывший астроном, который предсказал начало Отражения и первым предупредил людей о грядущем происшествии. Обладает способностью находить местоположение любого из Отражённых, общаться с ними на расстоянии и наблюдать за ними. Внешне похож на одного реального известного автора комиксов.
Кана Канае Ёщии
участница группы супергероинь «Девятое чудо»
Хиро Хирона Мурата
участница группы супергероинь «Девятое чудо»
Уки Уки Сатаке QT в «Космическом Денди», Цубоми в «Психопарне 100%»
участница группы супергероинь «Девятое чудо»
Сая Саяка Нищиваки
участница группы супергероинь «Девятое чудо»

Авторы
Создатель оригинала Стэн Ли
Главный режиссёр Хирощи Нагахама «Цветы зла», «Мастер Мущи»
Режиссёр Коичиро Соотоме эпизоды «Мастера Мущи», «Имя мне — предательство»
Сценарист Ясуюки Сузуки «Наруто: Ураганные хроники», «Ю-Ги-О! Зеал»
Дизайнер персонажей Ясухико Умакощи «Грехи Касщерна», «Моя геройская академия»
Композитор Тревор Чарльз Торн
Студия Deen

В мире сериала случилось некое глобальное происшествие, которое получило название «Отражение» и покрыло всё чёрным дымом, лишившим мир солнечного света. Множество людей погибло в ходе этого инцидента — но у тех, кто выжил, начали проявляться сверхспособности. Таких выживших назвали Отражёнными; одни стали героями, другие — злодеями. Но как случилось «Отражение»? Что его вызвало? Загадки остаются без ответа, а мир катится в тартарары.

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Отражение: Первая волна (The Reflection)
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