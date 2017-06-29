«Отражение: Первая волна» — больше сэйю

На официальном сайте анимационного сериала «Отражение: Первая волна» («The Reflection») обновился список сэйю.
|
Сэйю
|Иксон
|Щиничиро Мики
|Курц Вебер в «Стальной тревоге», Рой Мустанг в «Стальном алхимике»
|Таинственный герой, всегда появляющийся неожиданно. Его возраст и прочие личные данные неизвестны. Он может скопировать сверхспособности другого Отражённого, если их телесный контакт продлится дольше трёх секунд, в результате чего имеет обширное количество приёмов, которые может использовать в случае необходимости.
|Йен Изетт / Ай-ГАЙ
|Сатощи Миками
|Слоан в «Дюрараре! 2: Понимании», Тео в «Гангсте»
|Может использовать собственный голос для создания ударной звуковой волны. Носит модифицированную броню для усиления своих способностей. Под маской скрывается известный рок-певец.
|Элеанор Эвертс
|Мария Исе
|Киллуа Золдик в «Охотнике x Охотнике», Лейнесия Эрхарт Ковен в «Логе горизонта»
|Героиня, которая является специалистом в области компьютерной техники и сбора информации. Может телепортироваться на короткие дистанции. Сильно привязана к Иксону и пытается найти о нём любые сведения, какие только может.
|Лиза Ливингстон
|Сатоми Ханамура
|Канае Сумита в «5 сантиметров в секунду», Мирай Оносава в «Землетрясении в Токио: 8.0 баллов»
|Энергичная и любознательная девушка, мечтающая о небе. Инвалид, участвует в спринте на инвалидных колясках. В результате Отражения её любимая коляска получила способность трансформироваться в гигантского робота.
|Рэйс
|Коуки Мията
|Кота Цучия в «Дураке, тестах и призванных существах», Чихиро Фуджисаки в «Данганронпе»
|Человек, который вербует себе сторонников среди Отражённых с некой тайной целью. Характер его способностей неизвестен. Он мастерски манипулирует сочувствием и состраданием других людей, собирая под своё начало растерянных и запутавшихся Отражённых.
|Дэдвинг
|Щёуто Кащии
|Директор Хосоме в «Записи»
|Отражённый, потерявший человеческий облик. Безгранично предан Рэйсу, который не обращал внимания на его отвратительную внешность. Его специализация — полёты и использование ультразвуковых волн в бою.
|Пламенная Ярость
|Юко Санпей
|Рентон Тёрстон в «Эврике Семь», Боруто Узумаки в «Боруто: Новое поколение Наруто»
|Последовательница Рэйса. Управляет огнём, который может использовать в том числе и для полётов, а если хорошенька сконцентрируется, то даже и под водой.
|Стальная Правительница
|Ёко Хикаса
|Фарнеза в «Берсерке», Кёко Киригири в «Данганронпе»
|Хладнокровная женщина, которая стала последовательницей Рэйса, согласившись с его принципами. Её способность позволяет её управлять любым существующим в природе металлом.
|Мистер Мистик
|Томомичи Нищимура
|Мицуёши Анзай в «Слэм-данке», Ричард Мардукас в «Стальной тревоге»
|Бывший астроном, который предсказал начало Отражения и первым предупредил людей о грядущем происшествии. Обладает способностью находить местоположение любого из Отражённых, общаться с ними на расстоянии и наблюдать за ними. Внешне похож на одного реального известного автора комиксов.
|Кана
|Канае Ёщии
|участница группы супергероинь «Девятое чудо»
|Хиро
|Хирона Мурата
|участница группы супергероинь «Девятое чудо»
|Уки
|Уки Сатаке
|QT в «Космическом Денди», Цубоми в «Психопарне 100%»
|участница группы супергероинь «Девятое чудо»
|Сая
|Саяка Нищиваки
|участница группы супергероинь «Девятое чудо»
|
Авторы
|Создатель оригинала
|Стэн Ли
|Главный режиссёр
|Хирощи Нагахама
|«Цветы зла», «Мастер Мущи»
|Режиссёр
|Коичиро Соотоме
|эпизоды «Мастера Мущи», «Имя мне — предательство»
|Сценарист
|Ясуюки Сузуки
|«Наруто: Ураганные хроники», «Ю-Ги-О! Зеал»
|Дизайнер персонажей
|Ясухико Умакощи
|«Грехи Касщерна», «Моя геройская академия»
|Композитор
|Тревор Чарльз Торн
|Студия
|Deen
В мире сериала случилось некое глобальное происшествие, которое получило название «Отражение» и покрыло всё чёрным дымом, лишившим мир солнечного света. Множество людей погибло в ходе этого инцидента — но у тех, кто выжил, начали проявляться сверхспособности. Таких выживших назвали Отражёнными; одни стали героями, другие — злодеями. Но как случилось «Отражение»? Что его вызвало? Загадки остаются без ответа, а мир катится в тартарары.