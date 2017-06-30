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Первоисточник: www.animenewsnetwork.com Прямая ссылка на новость:

«Чистюля! Аояма-кун» — полный состав сэйю

Официальный сайт анимационной экранизации манги «Чистюля! Аояма-кун» (Keppeki Danshi! Aoyama-kun) объявил полный состав сэйю выходящего со 2 июля телевизионного сериала.

Сэйю
Аояма-кун Рётаро Окиаю Берсерк в «Судьбе: Ноль», Шрам в «Стальном алхимике»
Ученик первого года старшей школы Фудзими и лучший игрок школьной футбольной команды, выступающий под номером 10. Своей феноменальной игрой он заслужил место в юниорской сборной Японии U-16, где выступает на позиции центрального полузащитника. Он настолько одержим чистотой, что из принципа отказывается играть головой или идти в подкаты. По некой таинственной причине поступил именно в старшую школу Фудзими.
Каору Заизен Томоказу Секи Гильгамеш в «Судьбе: Ноль», Сагара Соске в «Стальной тревоге»
Ученик второго года старшей школы Фудзими и страстный нападающий. Выступал под «десяткой» перед тем, как Аояма присоединился к команде. Поначалу считал Аояму жутковатым, но постепенно принял его, увидев в нём страсть к футболу. Старший и любимый сын семьи Заизен — владельцев крупного промышленного конгломерата; отец постоянно его балует.
Мока Гото Анзу Харуно
Ученица первого года старшей школы Фудзими, не вступившая ни в один клуб. Однажды разговаривала с Аоямой в младшей школе, но он о ней забыл. Постоянно носит с собой бейсбольную биту с гвоздями и рисунками цветочков как свой личный фирменный знак.
Кадзума Сакаи Соичиро Хощи Кира Ямато в «Мобильный доспех Гандам: Поколение», Райгарт Арроу в «Сломанном клинке»
Ученик второго года старшей школы Фудзими, играет в школьной сборной под номером 3, на позиции защитника, вместе с Цукамото и Ёщиокой. Он не спеша наслаждается своей школьной жизнью, обладает здравым смыслом и задатками лидера.
Дзин Цукамото Дайсуке Сакагучи Щинпачи Щимура в «Гинтаме», Леонардо Вотч в «Фронте кровавой блокады»
Ученик второго года старшей школы Фудзими, играет в школьной сборной под номером 4. Один из его особых навыков — умение жонглировать мячом задницей, он называет это жопожонглированием. Он много времени проводит в социальных сетях, где известен под ником «Джентльмен в очках Z».
Таичи Ёщиока Хироюки Ёщино Фаваро Леоне в «Ярости Бахамута: Происхождение», Мяв в «Космическом Денди»
Ученик второго года старшей школы Фудзими, играет в школьной сборной под номером 2. Юноша с тонкой душевной организацией, любящий поесть. Предпочитает пончики.
Гаку Ищикава Нориаки Сугияма Саске Учиха в «Наруто», Щиро Эмия в «Судьбе: Ночи схватки»
Ученик третьего года старшей школы Фудзими, капитан школьной сборной, играет под номером 6. Из всей команды лишь у него одного есть девушка. Вот только она участница фан-клуба Аоямы.
Хикару Тада Дайске Кищио Канаме Куран в «Рыцаре-вампире», Дзюнта Тещима в «Слабаке педальном»
Ученик третьего года старшей школы Фудзими, играет в школьной сборной под номером 5. Нарцисс, который считает себя чуточку лучше Аоямы.
Киёщи Сато Дайки Хамано Данте Могро в «Мобильном доспехе Гандам: Сиротах железной крови», Рё Ятодзи в «Воссоздателях»
Ученик второго года старшей школы Фудзими, вратарь школьной сборной, играет под номером 1. Считается ангелом-хранителем команды и постоянно придумывает остроумные шутки, на которые члены его команды постоянно отвечают.
Мива Такеи Мичико Нея Меллиса Мао в «Стальной тревоге», Арахна в «Пожирателе душ»
Учительница физкультуры и тренер футбольной команды старшей школы Фудзими. Имеет чёрный пояс по дзюдо. В школе, она создаёт образ сильной, прекрасной, взрослой женщины и идеального учителя, но её личная жизнь — совсем другая история.
Цубаса Умея Дайске Намикава Вэйвер Вельвет в «Судьбе: Ноль», Хисока в «Охотнике x Охотнике»
Ученик первого года старшей школы Фудзими, член клуба дзюдо, выдающийся как в физическом плане, так и в духовном. Производит впечатление простого и сдержанного парня. Постоянно серьёзен и является надеждой команды по дзюдо, несмотря на то, что сам в ней новичок.
Ацуму Озаки Щоутаро Морикубо Щикамару Нара в «Наруто», Ёске Ханамура в «Персоне 4»
Ученик второго года старшей школы Фудзими. Скрывает ото всех, что является автором манги «Я стану тем, кто спасёт этот мир!!», которую публикует под псевдонимом Мираи Такада в журнале Weekly Comic Gonz. Вечно занятый гений.
Щион Нарита Хирофуми Нодзима Юдзиро Хаттори в «Бакумане», Котаро Ищигаки в «Слабаке педальном»
Ученик первого года старшей школы Фудзими. Как и Аояма, одержим чистотой, но скрывает это ото всех. Находит утешение в онлайн-играх.
Мио Одагири Маи Накахара Нагиса Фурукава в «Кланнаде», Рена Рюгу в «Когда плачут цикады»
Юри Тамура Рина Сато Неги Спрингфилд в «Магический учитель Негима!», Каору Танамачи в «Амагами»
Чиаки Такещи Такехито Коясу Щинсуке Такасуги в «Гинтаме», Дио Брандо в «Безумных приключениях ДжоДжо»
Сейго Ибуки Щиничиро Мики Курц Вебер в «Стальной тревоге», Рой Мустанг в «Стальном алхимике»

Авторы
Режиссёр Казуя Ичикава «Удар монстра»
Сценарист Мидори Гото «Невозмутимый Хозуки»
Дизайнер персонажей Ариса Мацуура
Студии Hibari, TMS Entertainment

В центре повествования — Аояма, юный футбольный гений, играющий за юниорскую национальную сборную Японии. Его называют «чистюлей» из-за стиля игры. Играя, он никогда не стелится в подкатах, не вступает в верховую борьбу, а мяч из-за боковой он вбрасывает, только надев свои белоснежные перчатки.

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Чистюля! Аояма-кун (Keppeki Danshi! Aoyama-kun)
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