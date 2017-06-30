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Коротко об аниме: Фантазии и легенды

  • К касту сериала «Безответственная галактика Тайлора» (Musekinin Galaxy Tylor) присоединились Хина Хигучи, Такуя Эгучи (Неро Ванетти в «91 дне»), Аяка Сува (Крис в «Благослови этот чудесный мир!») и Эми Нитта (Малга Нарузе в «Горизонте посреди пустоты»). Они озвучат робота с женским голосом Ямамото, ещё одного персонажа по имени Ямамото, но мужского пола, Долли и закадровый голос, соответственно.

  • Оказывается, «Конец легенд 2» (Owarimonogatari) будет не полноценным телесезоном, а всего лишь двухсерийным спешалом. Эпизоды выйдут в эфир 12 и 13 августа.

  • Сериалы «Судный день» (Dies Irae) и «Просто потому» (Just Because) стартуют в осеннем сезоне.

  • Сериал «Классикалоиды 2» (Classicaloid 2) заполучил нового персонажа — Рихарда Вагнера, которого озвучит Ёщицугу Мацуока (Сора в «Нет игры, нет жизни»). Кроме того, у аниме поменялся режиссёр: Кей Умахаки (эпизоды разных сезонов «Бойцовского духа») занял место Ёичи Фудзиты.

  • Четырнадцатый эпизод сериала «Фантазия Гранблю» (Granblue Fantasy), не попавший в эфир, будет лежать на седьмом томе BD/DVD-издания сериала, который поступит в продажу 25 октября. Эпизод снова будет про Джиту — женскую версию протагониста игры-первоисточника.

  • У сериала «Кайто и Анса» (Kaito × Ansa) кастинговое пополнение: Эми Нитта (Хонока Косака в «Любви в живую»), Кеничи Судзумура (Юя Миркудзи в «Воссоздателях»), Нацуко Хара (Аматерасу в «Онигири») и Сора Токуи (Сасами Сасасегава в «Маленьких охотниках») озвучат Хинату Такарагаву, Ёччина, Токине Амино и Хаччина (последние двое — возвращенцы из сериала «Головоломка»).

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Безответственная галактика Тайлора (Musekinin Galaxy Tylor) Конец легенд 2 (Owarimonogatari) Судный день (Dies irae) Просто потому (Just Because) Классикалоиды 2 (Classicaloid 2) Фантазия Гранблю (Granblue Fantasy the Animation) Кайто и Анса (Kaito × Ansa)
 26 июняКоротко об аниме: Коты и кролики
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