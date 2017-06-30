The LEGO Ninjago Movie Video Game — дебютный трейлер

22 сентября в кинотеатрах состоится премьера «Ниндзяго» — третьего мультфильма популярной LEGO-серии. И это событие, само собой, не могло обойтись без соответствующей игры от студии TT Games, занимавшейся популяризацией LEGO-брэнда среди любящих комедии масс задолго до того, как эта идея пришла в головы голливудских продюсеров.

The LEGO Ninjago Movie Video Game выйдет... 22 сентября. Сюжетно игра будет повторять фильм, а геймплейно — прошлые части бесконечной LEGO-серии, разве что на этот раз под управление преимущественно юных геймеров попадут ниндзя — персонажи более вёрткие и способные, например, бегать по стенам.

Платформы — PC, PS4, Xbox One и Switch.