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The LEGO Ninjago Movie Video Game — дебютный трейлер

22 сентября в кинотеатрах состоится премьера «Ниндзяго» — третьего мультфильма популярной LEGO-серии. И это событие, само собой, не могло обойтись без соответствующей игры от студии TT Games, занимавшейся популяризацией LEGO-брэнда среди любящих комедии масс задолго до того, как эта идея пришла в головы голливудских продюсеров.

The LEGO Ninjago Movie Video Game выйдет... 22 сентября. Сюжетно игра будет повторять фильм, а геймплейно — прошлые части бесконечной LEGO-серии, разве что на этот раз под управление преимущественно юных геймеров попадут ниндзя — персонажи более вёрткие и способные, например, бегать по стенам.

Платформы — PC, PS4, Xbox One и Switch.

 
 
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Видео LEGO Ниндзяго: Фильм – Видеоигра (Nintendo Switch, PC, PlayStation 4, Xbox One)
 8 февраля«Ниндзяго» — трейлер
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