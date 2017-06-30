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Futurama: Worlds of Tomorrow — релизный трейлер и вступление

В связи с выходом Futurama: Worlds of Tomorrow, студия TinyCo опубликовала релизный трейлер и вступительный ролик этой условно-бесплатной мобильной игры. И они оба стоят просмотра — всё-таки новые сценки с персонажами «Футурамы» появляются на свет не каждый день.

К сожалению, хорошие новости на этом более-менее останавливаются. На проверку Futurama: Worlds of Tomorrow оказалась не ахти каким увлекательным проектом, в изрядной степени копирующим Family Guy: The Quest for Stuff от той же студии. Слишком мало геймплея, слишком много длинных таймеров и попыток стрясти с игроков побольше денег.

Трейлер:

 
 

Вступительный ролик:

 
 
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Видео Футурама Futurama: Worlds of Tomorrow (Android, iOS)
 22 февраляМобильные миры «Футурамы» 18 маяFuturama: Worlds of Tomorrow — анимированный тизер игры 20 июняFuturama: Worlds of Tomorrow — дата выхода и трейлер
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