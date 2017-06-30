Актёрское пополнение в двух фильмах серии «Люди Икс»

Актёр Эван Питерс, исполнитель роли Ртути — невероятно читерского персонажа в серии «Люди Икс», согласился вернуться в новой части франчайза — «Люди Икс: Тёмный феникс». С ним наверняка снимут одну невероятно зрелищную сцену, а потом сломают ногу или что-нибудь ещё, чтобы не отсвечивал в финальной битве.

Также в постановку попал канадский лицедей Ламар Джонсон, но его роль не раскрывается.

«Люди Икс: Тёмный феникс» режиссирует Саймон Кинберг. Студия Fox ранее вернула всех крупнокалиберных исполнителей центральных ролей — Дженнифер Лоуренс, Майкла Фассбендера, Джеймса Макэвоя, Николаса Холта, Александру Шипп, Софи Тёрнер, Тая Шеридана и Коди Смита-Макфи.

Кино будет прямым продолжением «Людей Икс: Апокалипсиса» и экранизируют сюжетный цикл про Тёмного феникса. Впервые появятся инопланетяне (главную злодейку из расы пришельцев может сыграть Джессика Честейн ).

Но на этом Икс-Кастинг не заканчивается: в «Новых Мутантах» Алиси Брага пробуется на партию доктора Сесилии Рейес — ментора и защитника главных героев. Розарио Доусон претендовала на эту роль, но выпала из обоймы.

Аня Тейлор-Джой, Мэйси Уильямс, Чарли Хитон, Генри Зага и Блю Хант изображают юных мутантов, которых содержат в секретном институте, где они переживают личную драму.

Режиссёр Джош Бун обещает снять первый ужастик во вселенной «Людей Икс» без героической спецодежды и без суперзлодеев, но с рейтингом PG-13.