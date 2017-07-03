Премьеры фильмов 6 июля 2017 года

Крупных премьер 6 июля 2017 года всего две: супергеройский боевик «Человек-паук: Возвращение домой» с Томом Холландом в главной роли и отечественный мультфильм «Сказ о Петре и Февронии». Среди малых премьер в прокат выходят драма «Во всём виноват енот», хоррор «Институт Роузвуд» и триллер «Эксперимент „Офис“».

Большие премьеры 6 июля 2017 года

Человек-паук: Возвращение домой Режиссёр Джон Уоттс В ролях Том Холланд, Роберт Дауни-младший, Мариса Томей, Дональд Гловер, Зендая, Тони Револори, Мартин Старр Критиканство 87% Томаты 93% Metacritic 72% IMDb 7,9

Умение продать фильм — это способность убедить всех, что он отличный, до того как его можно будет посмотреть. «Человека-паука: Возвращение домой» продали ещё до старта съёмок. Общественный консенсус был таков: мудрое руководство студии Sony загоняет Паучка в могилу, поэтому участие Marvel — что-то вроде второго пришествия. Иисус Файги вернул Питера Паркера домой. Корпорация добра Disney даже не стала претендовать на кусочек прокатного пирога, дескать, спасибо, но мы получим свои миллиарды через продажу игрушек, а эту копеечку можете оставить себе.

Лучший рекламный ролик «Возвращения домой» показали в «Первом мстителе: Противостоянии», а всё остальное уже не играло особой роли. Хотя, конечно, нет. Этот фильм наконец-то использует действительно молодого актёра, который не выглядит замаскированным извращенцем в школьном классе, что позволяет подростковой драме быть намного реалистичнее. Новый перезапуск наконец-то оставил в покое покойного дядю Бена. Да и кому нужен какой-то Бен, если есть дядя Тони? И может быть, продюсеры унялись и перестали запихивать в сюжет непомерное количество злодеев.

По мнению уже посмотревших «Человека-паука: Возвращение домой», кино удалось, став аутентичной экранизацией комикса. Сюжетные ставки понижены, никто не спасает мир или даже город, но у главного героя хватает качественного мотивационного импульса. Всё очень по-марвеловски (сами уж решайте, хорошо это или плохо).

Сказ о Петре и Февронии Режиссёр Юрий Рязанов, Юрий Кулаков В ролях Иван Охлобыстин, Станислав Любшин, Константин Карасик, Виктор Вержбицкий, Юлия Горохова, Диомид Виноградов, Вадим Медведев Критиканство 60%

На широких экранах страны очередная страница из её легендарного прошлого в мультипликационном исполнении — «Сказ о Петре и Февронии». Снял красочную историю режиссёр отличного мультфильма «Князь Владимир» Юрий Кулаков. На этот раз он выступил ещё и сценаристом картины, поработав в соавторстве с Юрием Рязановым.

Перед нами свободный пересказ популярных муромских устных преданий и основанной на них «Повести о Петре и Февронии Муромских» за авторством Ермолая-Еразма. Это классическая русская сказка о добре и зле, главными героями которой стали молодые влюблённые из славянского фольклора — князь Пётр и спасшая его от смерти целительница Феврония, вот уже несколько веков выступающие символами любви и супружеской верности.

Мультфильм, в котором прослеживаются отголоски стилистики «Князя Владимира», может оказаться неплохой альтернативой едва ли не каждый год выходящим «Богатырям». И пусть в вопросе зрелищности и качества анимации ему сложновато тягаться с произведениями общепризнанных мастеров из-за рубежа, зато с основным посылом у истории всё в порядке.

Малые премьеры 6 июля 2017 года

Во всём виноват енот Режиссёр Робин Суикорд В ролях Беверли Д'Анджело, Брайан Крэнстон, Дженнифер Гарнер, Джейсон О'Мара, Йен Энтони Дэйл, Эллери Спрейберри, Пиппа Беннетт-Уорнер Томаты 74% Metacritic 62% IMDb 7,2

В малых премьерах 6 июля 2017 года реет звёздно-полосатый флаг — все новинки приехали к нам из США.

Волна шейминга докатилась даже до енотов: российские локализаторы сделали из зверька обвиняемого. Хотя в оригинале фильм назван по фамилии главного героя — Wakefield. У этого самого Говарда Уэйкфилда каждый день похож на предыдущий — но не в фантастическом смысле, как в «2:22» (хотя здесь даже вокзал тот же), а в самом что ни на есть прозаическом. Рутина работы и брака, кризис среднего возраста… И при косвенной помощи енота Говард решает уйти из жизни. Не самоубиться, а просто самоустраниться. Вуайеристы из засады подсматривают за чужой жизнью, а Говард — за своей собственной: как там его дом и домочадцы без него.

Проблема эскапизма вроде бы со всех сторон благополучного человека актуальна по сей день — но вообще-то рассказу «Уэйкфилд» без малого два века: Натаниэль Готорн (автор «Алой буквы», «Дома о семи фронтонах») опубликовал его аж в 1835 году. А Эдгар Лоренс Доктороу осовременил рассказ и опубликовал в 2008-м. Из этой обновлённой версии и вырос сценарий фильма.

Пока в экранизациях комиксов действуют всякие Человеки-пауки и Человеки-муравьи или просто антропоморфные Еноты, здесь у нас Человек-енот: Говард постепенно дичает, добывает пропитание как придётся. Критики дружно хвалят Брайана Крэнстона за такое перевоплощение, но отмечают, что его герой не самый приятный тип. Другим лицедеям тоже достаются похвалы, но поменьше. Ещё фильм хвалят за глубокий портрет человека и поднятие уймы социальных тем. А ругают за бессобытийность, скуку, неубедительность мотивации.

Для режиссёра-сценариста Робин Суикорд это всего второй опыт постановки полнометражки; первым был «Жизнь по Джейн Остин» десятилетней давности. С новинкой она справилась проворно («Во всём виноват енот» был снят за 20 дней) и довольно-таки успешно: оценки пусть не заоблачные, но хорошие, налицо малопремьерный фаворит недели.

Институт Роузвуд Режиссёр Джеймс Франко, Памела Романовски В ролях Джеймс Франко, Элли Галлерани, Тим Блейк Нельсон, Лори Сингер, Памела Андерсон, Зои Сайдел IMDb 4,0

От фаворита переходим к лузеру недели: на «Томатах» у «Института Роузвуд» 4 гнилых помидора и 0 свежих от критиков + 14% одобрения от зрителей. На IMDb ситуация не лучше: 4,0 балла по десятибалльной шкале — это уверенная «двойка».

В общем-то, для хорроров низкие оценки привычны. Но данный драматический хоррор смотрится плохо даже на фоне своих собратьев: очередная лечебница, где над пациентами проводят очередные бесчеловечные эксперименты. Щепотку интереса добавляют разве что время действия (1893 год) и флёр готики — но в целом критики ворчат, что авторы фильма пытаются пугать заурядными жестокостями и кровищей.

Сыграем в игру «Найди крайнего»? Джеймс Франко выступил одним из двух режиссёров и исполнил роль (не)доброго доктора, но он вроде бы ни при чём. Кастинг-лист тоже ничего так — и бонусом примечательный факт: тут тоже задействована Памела Андерсон, у которой прямо-таки камбэк на большие экраны (совсем недавно в нашем прокате её можно было увидеть в «Спасателях Малибу»). Сценаристы… о, похоже, вот оно — самое слабое звено. Адам и Мэтт Рэйджеры малоопытны и пока ничем не отличились; вот и на сей раз у них не вышел каменный цветок.

Эксперимент „Офис“ Режиссёр Грег Маклин В ролях Шон Ганн, Майкл Рукер, Адриа Архона, Джон С. Макгинли, Тони Голдуин, Джон Галлахер-младший, Микаэла Хувер Критиканство 61% Томаты 53% Metacritic 44% IMDb 6,2

Уже по названию ясно, что здесь тоже не обошлось без эксперимента. И разумеется, тоже бесчеловечного, принцип можно вкратце сформулировать как «Убивай — или будешь убит».

Но тут-то сценарист гораздо успешнее — тепло принятый в Marvel Джеймс Ганн (на его счету первые и вторые «Стражи галактики»). Ещё до прихода в блокбастерные комикс-экранизации Ганн увлекался трэшем и хоррорами; он и режиссировать «Эксперимент» собирался, но не сложилось.

Однако некоторые критики говорят, что фамилия Ганна в графе «сценарист» — не повод для бурной радости. Мол, Ганн отличается расчётливостью и мизантропией, потому персонажи триллера схематичны и сочувствовать им трудно. Плюс идея, мягко говоря, не нова: см. «Королевскую битву», «Голодные игры», «Куб», «Повелителя мух» и прочая, и прочая.

Похвалы фильму достаются за обаятельных актёров и суровое мочилово — счёт трупов здесь идёт на десятки. Да и качество съёмки хорошее, несмотря на малый бюджет.

Если кого интересует мнение Трёх дебилов, то… ну, рецензии от них не дождёшься, зато в 231-м выпуске подкаста они таки поделились впечатлениями (традиционно люто наспойлерив).

Итак, обзор малых премьер 6 июля 2017 года завершается на середнячке — но после «Роузвуда» эта нота сойдёт за мажорную.