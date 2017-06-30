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Первоисточник: www.animenewsnetwork.com Прямая ссылка на новость:

«Сказания о Конохане» — сэйю

Официальный сайт телевизионной экранизации манги «Сказания о Конохане» (Konohana Kitan) представил состав сэйю, которые будут работать сериалом.

Сэйю
Юдзу Юко Оно Дзюн Гото в «А вот и три ангела!»
Сацуки Савако Хата Сузуко Канзаки в «AKB0048», Эрико Хара в «Проекте „Венера“»
Нацуме Аяка Сува Мики Канзаки в «Слабаке педальном», Крис в «Благослови этот чудесный мир!»
Рен Риса Кубота
Сакура Аи Какума Исузу Сенто в «Блистательном парке Амаги», Нина Клейн в «Альдноа. Зеро»
Кири Манами Нумакура Хибики Ганаха в «Идолмастере», Мамико Омае в «Звук! Эуфониум»

Сюжет рассказывает о популярной традиционной гостинице на горячих источниках Конохана-тэй, расположенной в городе на границе между миром людей и миром сверхъестественных созданий. В ней работают духи-лисы, принимающие форму ушастых девочек, обслуживающих клиентов.

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Сказания о Конохане (Konohana Kitan)
 30 марта«Сказания о Конохане» — анонс
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Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
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