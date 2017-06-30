«Сказания о Конохане» — сэйю

Официальный сайт телевизионной экранизации манги «Сказания о Конохане» (Konohana Kitan) представил состав сэйю, которые будут работать сериалом.

Сюжет рассказывает о популярной традиционной гостинице на горячих источниках Конохана-тэй, расположенной в городе на границе между миром людей и миром сверхъестественных созданий. В ней работают духи-лисы, принимающие форму ушастых девочек, обслуживающих клиентов.