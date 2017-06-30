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Первоисточник: tvline.com Прямая ссылка на новость:

«Джетсонов» превратят в игровой сериал

По информации портала TVLine, производственная компания Warner Bros. Television приступила к разработке игрового сериала по мультипликационному ситкому 60-х годов «Джетсоны». Шоураннером проекта назначили Гари Джанетти («Гриффины», «Уилл и Грейс»).

Научно-фантастический мультикамерный ситком расскажет о семействе Джетсонов, проживающих в благополучном мире будущего, где почти всю работу человечество переложила на плечи умных машин. Даже в быту люди активно используют передовые технологии — стоит лишь нажать нужную кнопку.

Наряду с Джанетти обязанности исполнительных продюсеров взвалят на себя Роберт Земекис («Прогулка»), Джек Рапке («Живая сталь») и Джеки Ливайн. Производственный процесс наравне с Warner Bros. Television возглавят Nickleby Inc. и Compari Entertainment. Ведутся поиски подходящего канала для будущего сериала.

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