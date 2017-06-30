 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
Facebook займётся производством сериалов HBO возвращается к «Хранителям» Алана Мура Семейные склоки мира видеоигр «Рыцари „Сидонии“» и «Блейм!» получат продолжения Beyond Good and Evil 2 — кинематографичный трейлер приквела
2
ИГРЫ
 
Первоисточник: majornelson.com Прямая ссылка на новость:

Летняя распродажа в Xbox Live началась

Microsoft продолжает косплеить Valve, устраивая более-менее внезапные и масштабные распродажи с большими скидками.

На летнюю распродажу в Xbox Live, озаглавленную Ultimate Game Sale 2017 попали несколько сотен игр: преимущественно для обладателей Xbox One, но вниманием не обойдены ретроё… приверженцы классики (Xbox 360) и редкие посетители Windows 10 Store.

Средний размер скидки колеблется в районе 40—50 процентов, для платных подписчиков Xbox Live Gold она больше ещё на 10%. От аттракциона невиданной щедрости, позволявшего купить Gold на месяц за 30 рублей, Microsoft в этот раз воздержалась.

Что можно выделить среди ассортимента летней распродажи в Xbox Live? В первую очередь — Mass Effect: Andromeda, спустя несколько месяцев после релиза продающуюся сразу на 50% дешевле, за 2400 руб. (не забудьте поделиться в комментариях остроумными шутками по этому поводу). За такую же цену отдают Injustice 2. Далее — Prey (лишь 17%, но всё равно приятно). Привычно широко представлена Ubisoft (Watch Dogs 2, Ghost Recon: Wildlands, For Honor, Assassin's Creed Syndicate, Unity, Triple Pack и The Ezio Collection, Far Cry 4 и Primal, ну и Steep).

Также заслуживают внимания: Dishonored 2, Little Nightmares, вся (кажется) Telltale Games, Final, извините, Fantasy XV, Mafia 3 (извините ещё раз), Torment: Tides of Numenera, Life is Strange, Battlefield 1, Titanfall 2, Call of Duty: Infinite Warfare, FIFA 17, плюс непременные Gears of War и Halo россыпью.

Пир продлится с 30 июня по 10 июля включительно. Садитесь жрать, пожалуйста.

2 Обсудить
 22 декабря 2016 годаXbox Store: новогодняя распродажа началась (обновлено) 19 ноября 2016 годаЧёрная пятница: распродажи начинаются с Microsoft
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Тоже интересно

 
Аниме ЕВА-133: Виктория ради какао
 
Кино Постер фильма «Защитники»
 
Аниме Лучшее аниме 2015 года
 
Кино Эксклюзивные русские ролики о создании «Мстителей: Эры Альтрона»
 
Кино Рецензия и отзывы на фильм «На пятьдесят оттенков темнее»
 
Кино Гражданская война Человека-паука
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
Нашли ошибку в мобильной версии?
ВКонтакте.Кино ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме YouTube
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News Наруто Гранд
© 2002–2017 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика