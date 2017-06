Microsoft продолжает косплеить Valve, устраивая более-менее внезапные и масштабные распродажи с большими скидками.

На летнюю распродажу в Xbox Live, озаглавленную Ultimate Game Sale 2017 попали несколько сотен игр: преимущественно для обладателей Xbox One, но вниманием не обойдены ретроё… приверженцы классики (Xbox 360) и редкие посетители Windows 10 Store.

Средний размер скидки колеблется в районе 40—50 процентов, для платных подписчиков Xbox Live Gold она больше ещё на 10%. От аттракциона невиданной щедрости, позволявшего купить Gold на месяц за 30 рублей, Microsoft в этот раз воздержалась.

Что можно выделить среди ассортимента летней распродажи в Xbox Live? В первую очередь — Mass Effect: Andromeda, спустя несколько месяцев после релиза продающуюся сразу на 50% дешевле, за 2400 руб. (не забудьте поделиться в комментариях остроумными шутками по этому поводу). За такую же цену отдают Injustice 2. Далее — Prey (лишь 17%, но всё равно приятно). Привычно широко представлена Ubisoft (Watch Dogs 2, Ghost Recon: Wildlands, For Honor, Assassin's Creed Syndicate, Unity, Triple Pack и The Ezio Collection, Far Cry 4 и Primal, ну и Steep).

Также заслуживают внимания: Dishonored 2, Little Nightmares, вся (кажется) Telltale Games, Final, извините, Fantasy XV, Mafia 3 (извините ещё раз), Torment: Tides of Numenera, Life is Strange, Battlefield 1, Titanfall 2, Call of Duty: Infinite Warfare, FIFA 17, плюс непременные Gears of War и Halo россыпью.

Пир продлится с 30 июня по 10 июля включительно. Садитесь жрать, пожалуйста.