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Первоисточник: www.hollywoodreporter.com Прямая ссылка на новость:

Студия Fox утвердила план выпуска экранизаций Marvel до 2021 года

Студия Twentieth Century Fox продолжает по-крупному играть на поляне экранизаций комиксов Marvel. В 2018 году выходят три фильма: 13 апреля «Люди Икс: Новые мутанты», 1 июня «Дэдпул 2» и 2 ноября «Люди Икс: Тёмный феникс». Но нужно занимать даты на будущее. Сделано!

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  • 5 марта 2021

Разумеется, никто не знает, что именно зрителям готовит студия Fox. Скорее всего, где-то скрывается «Дэдпул 3», «Икс Форс» и продолжение «Людей Икс». Не забываем про многострадального «Гамбита». Да и новую «Фантастическую четвёрку» тоже необходимо снимать или права вернутся к Marvel Studios. К слову, недавно начали шастать кривые слухи о новом ребуте с ориентацией на детскую аудиторию, мол, главными героями станут дети Сьюзан Шторм и Рида Ричардса — Фрэнклин и Валерия, а также две няни — Человек-факел и Существо. Вот вам и новая «Четвёрка», слегка не форматная, но для детишек. Возможно, что у «Логана: Росомахи» появится спин-офф с Икс-23 в главной роли.

Короче говоря, вариантов хватает.

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