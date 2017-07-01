Телеовощи. Выпуск 176: Атмосферный и тягучий

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Собрано $463 из $500
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Содержание
Оценки эпизодов
|00:00:42 —
|Новости
|00:35:55 —
|Отвечаем на вопросы читателей
|00:55:26 —
|«Блеск» — 1x01 (премьера)
|00:59:36 —
|«Проповедник» — 2x01—02 (премьера сезона)
|01:04:35 —
|«Мгла» — 1x02—03
|01:10:22 —
|«Кровавые гонки» — 1x03
|01:16:11 —
|«Доктор Кто» — 10x11
|01:22:42 —
|«Тёмная материя» — 3x04
|01:28:19 —
|«Кремниевая долина» — 4x10 (финал сезона)
|01:37:16 —
|«12 обезьян» — 3x09–10 (финал сезона)
|01:46:29 —
|Лев об одиннадцатом сезоне «Красного карлика»
|01:53:05 —
|«Рэй Донован» — 2x03—04 (впечатления Михаила)
|01:56:51 —
|Благодарим наших спонсоров
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