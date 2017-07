«Топ Ган 2» в окружении Человека-паука и Короля Льва

Студия Paramount Pictures железно обещает поставить в кинотеатры экшен-фильм «Топ Ган 2» с Томом Крузом в главной роли 12 июля 2019 года. Кино выйдет на следующей неделе после продолжения «Человека-паука: Возвращения домой» и за семь дней до премьеры диснеевского «Короля Льва».

Ресурс Deadline подтверждает: Джозеф Косински стал режиссёром проекта. Джозеф ранее работал с Томом над фантастической лентой «Обливион», где хватало эффектных сцен с полётами.

Том вернётся к роли военного авиатора Пита Митчелла, который уже в качестве инструктора готовит следующее поколение пилотов, которым приходится конкурировать с беспилотными дронами.

«Топ Ган 2» продюсирует Джерри Брукхаймер. Оригинальную ленту в 1986 году снял Тони Скотт и она даже получила «Оскар» за песню Take My Breath Away группы Berlin. В 2015 году Библиотека Конгресса внесла фильм в Национальный Регистр для сохранения, когда специалисты обнаружили в нём важные культурные и исторические черты (шутка про сцену с пляжным волейболом).