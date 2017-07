Игры по «Семи смертным грехам» и «Академии ведьмочек» выйдут на Западе

Bandai Namco продолжает активное наступление на Запад. Издатель, игры которого то и дело не получали вообще никаких англоязычных версий, теперь свои проекты не только переводит, но и портирует на PC, где нишевые вещи типа игр по аниме-сериалам стабильно пользуются пусть не многомиллионным, но заметным спросом.

И в рамках выставки Anime Expo 2017 издательство анонсировало западные релизы сразу двух «анимешных» игр: приключенческого экшена The Seven Deadly Sins: Knights of Britannia, основанного на эпик-сёнене «Семь смертных грехов» и ролевого битемапа Little Witch Academia: Chamber of Time, первоисточником которого является едва-едва закончившаяся сказка «Академия ведьмочек».

Обе игры доберутся до западной публики в начале 2018 года. Причём, если японцы получат их раньше, но только на PS4, нас ждут PC-версии как The Seven Deadly Sins: Knights of Britannia, так и Little Witch Academia: Chamber of Time.

Трейлер The Seven Deadly Sins: Knights of Britannia:

Японский тизер Little Witch Academia: Chamber of Time:

Кадры: