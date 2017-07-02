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Первоисточник: www.animenewsnetwork.com Прямая ссылка на новость:

Анонс аниме «Анголмуа»

Издательство Kadokawa в ходе фестиваля Anime Expo в Лос-Анджелесе анонсировало экранизацию самурайской манги Нанахико Такаги «Анголмуа» (Angolmois: Genkou Kassenki) в формате телевизионного сериала, намеченного к выходу на 2018 год, а также представило его авторский состав и трейлер.

11 год эры Бунъэй (1274-й). Бывший гокэнин сёгуната Камакура Кучии Дзинзабуро обвинён в преступлении и приговорён к ссылке на остров Цущима. Но его корабль попадает в шторм, и вскоре Кучии оказывается втянут в противостояние между главенствующим над Цущимой кланом Соу и армией монгольских захватчиков, направляющейся к японским берегам после завоевания Кореи.

Авторы
Режиссёр Такаюки Курияма режиссёр эпизодов «Оранжа», «Воссоздателей»
Сценарист Щёго Ясукава «Кухня Сомы», «Благородство худшего рыцаря»
Дизайнер персонажей Масаёри Комине ключевой аниматор «ДРАМАтичного убийства», «Макросс Фронтир: Крылья прощания»
Студия NAZ
 
 
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Видео Анголмуа (Angolmois)
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