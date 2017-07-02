Анонс аниме «Анголмуа»

Издательство Kadokawa в ходе фестиваля Anime Expo в Лос-Анджелесе анонсировало экранизацию самурайской манги Нанахико Такаги «Анголмуа» (Angolmois: Genkou Kassenki) в формате телевизионного сериала, намеченного к выходу на 2018 год, а также представило его авторский состав и трейлер.
11 год эры Бунъэй (1274-й). Бывший гокэнин сёгуната Камакура Кучии Дзинзабуро обвинён в преступлении и приговорён к ссылке на остров Цущима. Но его корабль попадает в шторм, и вскоре Кучии оказывается втянут в противостояние между главенствующим над Цущимой кланом Соу и армией монгольских захватчиков, направляющейся к японским берегам после завоевания Кореи.
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Авторы
|Режиссёр
|Такаюки Курияма
|режиссёр эпизодов «Оранжа», «Воссоздателей»
|Сценарист
|Щёго Ясукава
|«Кухня Сомы», «Благородство худшего рыцаря»
|Дизайнер персонажей
|Масаёри Комине
|ключевой аниматор «ДРАМАтичного убийства», «Макросс Фронтир: Крылья прощания»
|Студия
|NAZ