Анонс аниме «Анголмуа»

Издательство Kadokawa в ходе фестиваля Anime Expo в Лос-Анджелесе анонсировало экранизацию самурайской манги Нанахико Такаги «Анголмуа» (Angolmois: Genkou Kassenki) в формате телевизионного сериала, намеченного к выходу на 2018 год, а также представило его авторский состав и трейлер.

11 год эры Бунъэй (1274-й). Бывший гокэнин сёгуната Камакура Кучии Дзинзабуро обвинён в преступлении и приговорён к ссылке на остров Цущима. Но его корабль попадает в шторм, и вскоре Кучии оказывается втянут в противостояние между главенствующим над Цущимой кланом Соу и армией монгольских захватчиков, направляющейся к японским берегам после завоевания Кореи.