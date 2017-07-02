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Первоисточник: www.animenewsnetwork.com Прямая ссылка на новость:

«Девочки-лошадки: Милое дерби» — первый трейлер и сэйю

Официальный Youtube-канал игрового издательства Cygames представил первый трейлер выходящего в 2018 году телевизионного аниме по мобильной игре «Девочки-лошадки: Милое дерби» (Uma Musume Pretty Derby). Кроме того, сериал обзавёлся внушительным списком сэйю.

Сэйю
Спешал Вик Адзуми Ваки Галко в «Пожалуйста, скажи мне! Галко-чан», Эри Хигучи в «Аниме-тренировках EX»
Сайленс Сузука Марика Коно Рин Кохана в «Это сэйю!», Ханаби Тенка в «Пинг-понге и девушках»
Токай Тэё Мачико София Мертесакер в «Возвращении меченосца», Накри в «Сотне»
Водка Юка Аисака Котоне Нода в «Выходке Сакуры», Муза в «Блистательном парке Амаги»
Эйр Грув Рурико Аоки Риина Тада в «Идолмастере: Девушках-золушках», Присцилла Твайлайт в «Солнце пронзает иллюзии»
Эль Кондор Паса Минами Такахащи Мегуми Тадокоро в «Кухне Сомы», Эльф Ямада в «Эроманга-сенсее»
Огури Кэп Томоё Такаянаги
Грасс Вандер Рена Маэда Аяка Никайдо в «Полезных советах», Ханаби Каваи в «Кейдзо»
Голд Шип Хитоми Уэда
Симболи Рудольф Адзуса Тадокоро Котори Такатори в «Брунгильде во тьме», Фино Бладстоун в «Героем я не стал, так что пришлось искать работу»
Тайки Шаттл Юка Ооцубо Кёко Тощино в «Юруюри», Канако Мимура в «Идолмастере: Девушках-золушках»
Дайва Скарлет Чиса Кимура
Т.М. Опера Оу Сора Токуи Нико Язава в «Любви вживую! Проекте школьный идол», Сасами Сасасегава в «Маленьких охотниках»
Нарита Брайан Юка Аисака
Хищи Амазон Юико Тацуми Гинка Щирокане в «Солнце пронзает иллюзии», Мио Нищизоно в «Маленьких охотниках»
Фудзи Кисеки Эрико Мацуи Нао Камия в «Идолмастере: Девушках-золушках», Исузу в «Логе горизонта»
Марузенски Линн Фуука Акицуки в «Фууке», Нодзоми Каминащи в «Кейдзо»
Медзиро МакКвинн Саори Онищи Хисако Арато в «Кухне Сомы», Мурамаса Сендзю в «Эроманга-сенсее»
Сэйюн Скай Акари Кито Хироми Сугита в «Городе, в котором нет только меня», Ёнага Хинаги в «Алисе и Дзоуроку»
Юкино Бидзин Нозоми Ямамото Рика Дзёугосаки в «Идолмастере: Девушках-золушках», Юкимура Кусуноки в «У меня мало друзей»

Производством сериала занимается студия P.A. Works.

 
 
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Видео Девочки-лошадки: Милое дерби (Uma Musume Pretty Derby)
 26 мартаP.A. Works делает сериал про девочек-лошадок
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P.A. Works делает сериал про девочек-лошадок

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