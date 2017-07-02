«Девочки-лошадки: Милое дерби» — первый трейлер и сэйю

Официальный Youtube-канал игрового издательства Cygames представил первый трейлер выходящего в 2018 году телевизионного аниме по мобильной игре «Девочки-лошадки: Милое дерби» (Uma Musume Pretty Derby). Кроме того, сериал обзавёлся внушительным списком сэйю.
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Сэйю
|Спешал Вик
|Адзуми Ваки
|Галко в «Пожалуйста, скажи мне! Галко-чан», Эри Хигучи в «Аниме-тренировках EX»
|Сайленс Сузука
|Марика Коно
|Рин Кохана в «Это сэйю!», Ханаби Тенка в «Пинг-понге и девушках»
|Токай Тэё
|Мачико
|София Мертесакер в «Возвращении меченосца», Накри в «Сотне»
|Водка
|Юка Аисака
|Котоне Нода в «Выходке Сакуры», Муза в «Блистательном парке Амаги»
|Эйр Грув
|Рурико Аоки
|Риина Тада в «Идолмастере: Девушках-золушках», Присцилла Твайлайт в «Солнце пронзает иллюзии»
|Эль Кондор Паса
|Минами Такахащи
|Мегуми Тадокоро в «Кухне Сомы», Эльф Ямада в «Эроманга-сенсее»
|Огури Кэп
|Томоё Такаянаги
|Грасс Вандер
|Рена Маэда
|Аяка Никайдо в «Полезных советах», Ханаби Каваи в «Кейдзо»
|Голд Шип
|Хитоми Уэда
|Симболи Рудольф
|Адзуса Тадокоро
|Котори Такатори в «Брунгильде во тьме», Фино Бладстоун в «Героем я не стал, так что пришлось искать работу»
|Тайки Шаттл
|Юка Ооцубо
|Кёко Тощино в «Юруюри», Канако Мимура в «Идолмастере: Девушках-золушках»
|Дайва Скарлет
|Чиса Кимура
|Т.М. Опера Оу
|Сора Токуи
|Нико Язава в «Любви вживую! Проекте школьный идол», Сасами Сасасегава в «Маленьких охотниках»
|Нарита Брайан
|Юка Аисака
|Хищи Амазон
|Юико Тацуми
|Гинка Щирокане в «Солнце пронзает иллюзии», Мио Нищизоно в «Маленьких охотниках»
|Фудзи Кисеки
|Эрико Мацуи
|Нао Камия в «Идолмастере: Девушках-золушках», Исузу в «Логе горизонта»
|Марузенски
|Линн
|Фуука Акицуки в «Фууке», Нодзоми Каминащи в «Кейдзо»
|Медзиро МакКвинн
|Саори Онищи
|Хисако Арато в «Кухне Сомы», Мурамаса Сендзю в «Эроманга-сенсее»
|Сэйюн Скай
|Акари Кито
|Хироми Сугита в «Городе, в котором нет только меня», Ёнага Хинаги в «Алисе и Дзоуроку»
|Юкино Бидзин
|Нозоми Ямамото
|Рика Дзёугосаки в «Идолмастере: Девушках-золушках», Юкимура Кусуноки в «У меня мало друзей»
Производством сериала занимается студия P.A. Works.