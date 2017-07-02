Новости аниме — лучшее за неделю

- Рецензия и отзывы на аниме «Форма голоса»
- Новое аниме лета 2017 года — почти вовремя.
- Манга «Форма голоса»: Российское издание — продолжаем обозревать российские издания манги.
- «Судьба: Ночь Схватки — Прикосновение Небес I: Цветок предзнаменования» — второй трейлер — студия ufotable опять устанавливает новый стандарт качества анимации.
- «Куд Вафтер» идёт за краудфандингом — спин-офф «Маленьких охотников» если и выйдет, то только на фанатские деньги.
- «Как ухаживать за мумией» — анонс — обычный японский школьник получает маленькую ручную мумию. Ничего странного. Абсолютно ничего.
- «Дорога в школу Чио-чан» — трейлер — внезапный и фееричный трейлер комедии про то, как школьница старается не опоздать на занятия.
- Анонс аниме «Анголмуа» — исторический экшен про то, как Японии отбила монгольское вторжение в XIII веке.
- Анонс аниме «Проект Д» — эдакая анимешная «Дверь в лето» от авторов «Врат Штейна», «Союза Серокрылых» и «Экспериментов Лэйн».
- «Девочки-лошадки: Милое дерби» — первый трейлер и сэйю — милые девочки с лошадиными ушками, хвостиками и кличками мило занимаются повседневными делами в обрамлении сказочно красивой анимации от любимой студии Михаила Судакова.