Новости кино — лучшее за неделю

- «Джуманджи» — трейлер — не стоит искать признаков оригинального фильма, тут всё по-другому.
- «Иностранец» — трейлер — грустный Джеки Чан страшнее всех известных киномонстров.
- «Трансформеры: Последний рыцарь» будут окупаться за счёт международного проката — Майкл Бэй потерял Америку. Как же это возможно?
- Мишель Родригес осознала половую ориентацию «Форсажа» — верните франчайзу его женственность, а то актрисы жалуются.
- «Мой маленький пони» — трейлер и постер — без комментариев.
- «Тетрадь смерти» — трейлер и ролик о создании — адаптированная для западного зрителя идея всё ещё выглядит увлекательно.
- Можно ли расширить «Джеймса Бонда» до полноценной кинематографической вселенной? — все хотят быть расширенными, даже создатели Джеймса Бонда.
- «Терминатор 2: Судный день» — трейлер с комментариями Джеймса Кэмерона — вас шанс посмотреть кино на большом экране в дурацких очках.
- Второй короткометражный фильм режиссёра Нила Бломкампа — Firebase — пора переходить на более лёгкие вещества, Нил.
- «Расплата» с Беном Аффлеком обзаведётся сиквелом — смертоносный бухгалтер возвращается.
- Список потенциальных совместных фильмов производства Китая и России — всем нужны интересные идеи и много-много денег.
- Актёрское пополнение в двух фильмах серии «Люди Икс» — многие ещё хотят стать Актёрами Икс.