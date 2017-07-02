Новости сериалов — лучшее за неделю

- «Сверхлюди» — трейлер — совместный проект ABC и Marvel сменил дату релиза на телеканале и обзавёлся полноценным видеороликом.
- Махершала Али может сыграть главную роль в третьем сезоне «Настоящего детектива» — переговоры находятся на самой ранней стадии.
- «Рик и Морти» — трейлер третьего сезона — долгожданное продолжение наконец-то обзавелось датой выхода.
- «Академию» Айзека Азимова превратят в сериал — за классику научной фантастики берётся Дэвид С. Гойер.
- Пилот сериала «Дрожь земли» с Кевином Бейконом уже в работе — проект осел на кабельном канале Syfy.
- Facebook займётся производством сериалов — предпочтение отдают комедиям, игровым и реалити-шоу.
- AMC продлил драму «Лучше звоните Солу» на четвёртый сезон — сериал пришёлся по душе зрителям и критикам.
- Объявлены имена актёров, озвучивающих героев анимационного сериала Castlevania — в кастинг-лист попали два гнома, хорошо известных поклонникам «Хоббита».
- «Остановись и гори» — тизер с датой выхода четвёртого сезона — финальная телеглава стартует на канале AMC в августе.
- YouTube Red заказал съёмки фантастического триллера «Импульс» — сериал режиссирует Даг Лайман.