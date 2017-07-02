Новые сериалы 3–9 июля

Премьера +

Netflix

Действие берёт начало в 1476 году — за два века до событий оригинальной игры. Главный герой тёмного фэнтези — предок охотника на вампиров Саймона Бельмонта по имени Тревор. В Европе объявился граф Дракула, и семья валашских изгнанников готова вступить в очередную битву с могущественным злом.