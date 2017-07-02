Новые сериалы 3–9 июля

Начало июля отметится двумя многосерийными премьерами: на кабельном канале FX стартует криминальная драма «Снегопад», а Netflix выпустит полный первый сезон анимационного тёмного фэнтези Castlevania.
Среда, 5 июля
Пятница, 7 июля
анимационный, фэнтези
Создатель Уоррен Эллис
Действие берёт начало в 1476 году — за два века до событий оригинальной игры. Главный герой тёмного фэнтези — предок охотника на вампиров Саймона Бельмонта по имени Тревор. В Европе объявился граф Дракула, и семья валашских изгнанников готова вступить в очередную битву с могущественным злом.
Суббота, 8 июля
телефильм, комедия, псевдодокументальный
В ролях Энди Сэмберг, Орландо Блум, Фредди Хаймор, Кевин Бейкон, Джефф Голдблюм, Джеймс Марсден
Создатель Энди Сэмберг, Мюррей Миллер
Короткометражная комедия в стиле предыдущего творения авторов «Семь дней в аду» повествует о мире профессиональных велогонок.