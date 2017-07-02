 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Метагалактический мегакинопортал
Новое аниме лета 2017 года Ноль кадров в секунду. Выпуск 167: Кадры против Final Fantasy XIII StarCraft Remastered — дата выхода, цена и трейлер Шон Бин сыграет бандитского главаря в многосерийном боевике «Клятва» Семейные склоки мира видеоигр
СЕРИАЛЫ
 
Прямая ссылка на новость:

Новые сериалы 3–9 июля

Начало июля отметится двумя многосерийными премьерами: на кабельном канале FX стартует криминальная драма «Снегопад», а Netflix выпустит полный первый сезон анимационного тёмного фэнтези Castlevania.

Среда, 5 июля

 
Премьера+
FX
Снегопад Snowfall

драма

В ролях Амин Джозеф, Эндрю Хауард, Билли Мангуссен, Камила Банус, Картер Гудзон, Дамсон Идрис

Создатель Эрик Амадио, Джон Синглтон

Драма повествует о разгоравшейся в Лос-Анджелесе начала 80-х годов прошлого века настоящей эпидемии кокаиновой зависимости.

Видео

Пятница, 7 июля

 
Премьера+
Netflix
Castlevania Castlevania

анимационный, фэнтези

Создатель Уоррен Эллис

Действие берёт начало в 1476 году — за два века до событий оригинальной игры. Главный герой тёмного фэнтези — предок охотника на вампиров Саймона Бельмонта по имени Тревор. В Европе объявился граф Дракула, и семья валашских изгнанников готова вступить в очередную битву с могущественным злом.

Видео

Суббота, 8 июля

 
Премьера+
Канал неизвестен
Тур де Фармация Tour de Pharmacy

телефильм, комедия, псевдодокументальный

В ролях Энди Сэмберг, Орландо Блум, Фредди Хаймор, Кевин Бейкон, Джефф Голдблюм, Джеймс Марсден

Создатель Энди Сэмберг, Мюррей Миллер

Короткометражная комедия в стиле предыдущего творения авторов «Семь дней в аду» повествует о мире профессиональных велогонок.

Видео

+ Обсудить
Темы
 
Превью
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Тоже интересно

 
Кино Кадры из фильма «Люди-Икс: Апокалипсис»
 
Аниме ЕВА-213: Кругом титаны
 
Кино Вся правда о Терминаторе. Часть II
 
Кино Нетрадиционный трейлер фильма «Стартрек: Бесконечность»
 
КиноИгры Шон Леви срежиссирует экранизацию «Uncharted: Удача Дрейка»
 
Кино Ну что за бред происходит?
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
Нашли ошибку в мобильной версии?

Новые комментарии

ВКонтакте.Кино ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме YouTube
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News Наруто Гранд
© 2002–2017 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика