Анонс и отмена Five Nights at Freddy’s 6

Известный инди-разработчик Скотт Коутон умудрился огорошить своих фанатов дважды за один пост: сначала он объявил, что игра Five Nights at Freddy's 6 находилась в активной разработке, а потом добавил, что создание Five Nights at Freddy’s 6 было прекращено. Вроде как насовсем.

Скотт объяснил своё решение просто: не хочется ему. Дескать, от сиквелов обоснованно ждут, что те будут больше и лучше прошлых частей, но из-за этого груза ожиданий разработка перестала приносить автору удовольствие и начала отнимать слишком уж много времени от личной жизни.

Бросать геймдев Скотт Коутон не планирует, да и от персонажей «Пяти ночей» не отказывается, но полноценного каноничного продолжения в ближайшее время можно не ждать. А можно ждать — нельзя исключать, что весь пост окажется одной большой обманкой и Five Nights at Freddy’s 6 неожиданно поступит в продажу с наступлением Хэллоуина.