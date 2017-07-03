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Первоисточники: www.hollywoodreporter.comdeadline.comew.com Прямая ссылка на новость:

Ченнинг Татум и Джозеф Гордон-Левитт поработают над комедией «Товарищ детектив» от Amazon

Давние приятели Ченнинг Татун и Джозеф Гордон-Левитт записались в новый проект потокового сервиса Amazon — пародийную полицейскую комедию «Товарищ детектив» с румынскими актёрами Флорином Пирсичем мл. и Корнелиу Улиси в главных ролях.

Сериал задуман как «потерянный шедевр» времён холодной войны, созданный правительством Румынии для продвижения коммунистических идеалов и незаслуженно забытый после падения Берлинской стены. Теперь же он получил вторую жизнь и заново открыт благодаря стараниям Татума и Гордона-Левитта, озвучившим двух главных героев. Детективы Грегор Ангел (Пирсич мл.) и Йозеф Бачу (Улиси) в напичканном экшеном и пропитанном кровью первом сезоне расследуют убийство своего товарища Никиты Ионеско, вдобавок распутывая коварный план по уничтожению Румынии её злейшим врагом — капитализмом.

Помимо звёздной парочки друзей в состав актёров английского дубляжа вошли Дженни Слейт, Хлоя Севиньи, Джейк Джонсон, Ник Офферман, Джейсон Манцукас, Фред Армисен, Ким Бейсингер, Махершала Али, Трэйси Леттс, Бобби Каннавале, Ричард Дженкинс, Дебра Уингер, Марк Дюпласс, Кэтрин Аселтон, Джеррод Кармайкл, Бо Бёрнем и Джон Эрли.

Создатели комедии — Брайан Гейтвуд и Алекс Танака, в режиссёрское кресло сядет Рис Томас. Вдобавок все трое числятся исполнительными продюсерами проекта наравне с Татумом, Ридом Каролином, Питером Кирнаном, Эндрю Шнайдером, Рави Нанданом и Джоном Ходжесом. Премьера полицейской пародии состоится 4 августа.

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Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
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Подкасты
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