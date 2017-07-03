Сюжет и новые актёры фильма «Фантастические твари и где они обитают 2»

Сегодня начинаются съёмки художественной картины «Фантастические твари и где они обитают 2» под режиссурой постановщика первой части (и четырёх фильмов про Гарри Поттера) Дэвида Йейтса.

Эдди Редмэйн возвращается к роли магического зоолога Ньюта Саламандера. Также из оригинала в сиквел переезжают Кэтрин Уотерстон, Дэн Фоглер, Элисон Судол и Эзра Миллер.

Джонни Депп по полной программе исполнит роль Геллерта Гриндевальда, а Джуд Лоу изобразит Альбуса Дамблдора — могучего волшебника после того, как он стал гомосексуалистом и до того, как он стал директором школы чародейства и волшебства «Хогвартс».

Зои Кравиц получила партию Леты Лестрейндж, Каллум Тернер сыграет Тесея Саламандера — героя войны и борца с тёмными магами (и ещё — старшего брата главного героя).

Джоан Роулинг написала сценарий: история начинается в 1927 году, спустя несколько месяцев после событий первой части, когда Ньют помог задержать помешанного на расовой сегрегации мага Геллерта Гриндевальда. Однако Геллерт устраивает побег из тюрьмы и начинает активно собирать приспешников. Единственный, кто может его остановить — Альбус Дамблдор, который некогда считал Гриндевальда своим самым близким другом. Но Дамблдору необходима помощь бывшего ученика Саламандера. Так новые приключения сводят старых друзей — Ньюта, Тину, Квини и Джейкоба, только в этот раз ставки намного выше, а опасность в разы страшнее.

В постановке на вторых ролях участвуют Уильям Надилам (волшебник Юсуф Кама), Ингвар Эггерт Сигюрдссон (охотник за головами Гримссон), Олафур Дарри Олафссо (владелец магического цирка Скендер) и Клаудия Ким (аттракцион в цирке).

Премьера намечена на 16 ноября 2018 года.