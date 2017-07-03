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Первоисточник: www.fedresurs.ru Прямая ссылка на новость:

Компания Enjoy Movies к хренам обанкротилась

Портал Единого Федерального Реестра сообщает:

Общество с ограниченной ответственностью «Энджой мувиз» <...> руководствуясь абз. 2 п. 4 ст. 37 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», уведомляет о намерении обратиться в Арбитражный суд города Москвы с заявлением о признании банкротом, в связи с наличием признаков банкротства, предусмотренных п.2 ст. 3, п.2 ст.6 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)

Имеется даже список кредиторов: ООО «Ем Продакшн», ООО «Киногруппа», ООО «Комедия фильм», ООО «Продакшн СТ», ООО «Легенда фильм», ООО «Ультра Стори», ООО «Энджой Промо», ООО «Реновацио», ООО «Кинокомпания Большое кино», а также банк БКФ, Фонд кино и Министерство культуры. Говорят, что долговые обязательства просрочены более чем на три месяца. Фонд кино в курсе и (возможно) уже нагревает паяльные лампы.

До этого момента студия Enjoy Movies числилась компанией-лидером и пыталась в этом году выбить финансирование новых проектов из Фонда кино. Ничего не получилось. Ранее из Enjoy смылись братья Андреасяны, но, как видите, операция по ликвидации прошла слишком поздно.

Тяжёлый путь компании начался с фильма «Беременный» и видимо закончился «Защитниками». Посередине было много ужасного, всего уже не перечислишь.

В производстве находится фильм «Кома». Главное, чтобы он не впал, ну, вы понимаете, куда.

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