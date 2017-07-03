Анонс аниме «Поход девочек после конца света»

И снова издательство Kadokawa и опять в ходе фестиваля Anime Expo в Лос-Анджелесе анонсировало экранизацию постапокалиптической веб-манги Цукумизу «Поход девочек после конца света» (Shoujo Shuumatsu Ryokou) в формате телевизионного сериала.

Наступил конец цивилизации. Лишь две девочки, Чито и Юури, остались в живых, и теперь они бороздят руины погибшего мира на своём гусеничном мотоцикле «Кеттенкрад» в поисках топлива и еды. Но пока они вместе, даже подобное тоскливое существование несёт в себе маленькие радости, будь то плошка супа или найденная исправная запчасть. Лишь общие опыт и чувства придают хоть какой-то смысл существованию двух девочек в абсолютно пустом мире…