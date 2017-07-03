Анонс аниме «Поход девочек после конца света»

И снова издательство Kadokawa и опять в ходе фестиваля Anime Expo в Лос-Анджелесе анонсировало экранизацию постапокалиптической веб-манги Цукумизу «Поход девочек после конца света» (Shoujo Shuumatsu Ryokou) в формате телевизионного сериала.
Наступил конец цивилизации. Лишь две девочки, Чито и Юури, остались в живых, и теперь они бороздят руины погибшего мира на своём гусеничном мотоцикле «Кеттенкрад» в поисках топлива и еды. Но пока они вместе, даже подобное тоскливое существование несёт в себе маленькие радости, будь то плошка супа или найденная исправная запчасть. Лишь общие опыт и чувства придают хоть какой-то смысл существованию двух девочек в абсолютно пустом мире…
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Авторы
|Режиссёр
|Такахару Озаки
|Сценарист
|Казуюки Фудеясу
|«О-бед», «Кролика заказывали?»
|Дизайнер персонажей
|Маи Тода
|«Воин четырёх стихий», «Священная убийца Матои»
|Студия
|White Fox