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Rebellion Developments работает над Evil Genius 2

Культовая стратегия Evil Genius получит сиквел! Причём именно полноценный сиквел, а не переиздание или мобильный спинофф. Нескоро, правда, но для игры, продолжения которой фанаты ждут больше десяти лет, даже такая перспектива — это уже немало.

Так-то разработкой Evil Genius 2 занималась ещё студия Elixir, ответственная за оригинал, но тогда (в 2005-м, через год после выхода первой части) авторы сочли игровой рынок слишком рискованным и закрыли лавочку с концами. Ещё год спустя права на обе игры студии (Evil Genius и Republic: The Revolution) купила Rebellion Developments, дав поклонникам новую надежду... но надежда эта так и не воплотилась до сих пор. В определённый момент Rebellion даже планировала выйти с Evil Genius 2 на «Кикстартер», но потом у неё появились более важные дела: разработчик начал превращение в издателя, а все ресурсы ушли на создание Zombie Army Trilogy, Battlezone для PSVR, Sniper Elite 3 и Sniper Elite 4. Следом же сама идея краудфандинга стала выглядеть неуместно — странно быть довольно успешным издателем, но при этом обращаться к фанатам за финансированием.

Но весной время, возможности и желание наконец-то сошлось и Rebellion Developments приступила к созданию Evil Genius 2. Дело это неизбежно затянется — одна только переработка фирменного движка студии под нужды RTS-жанра потребует немало времени. И всё-таки она стартовала. Симулятор злого гения в лучших традициях старых фильмов «Бондианы» вернётся.

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Evil Genius 2
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