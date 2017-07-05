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Первоисточник: www.eurogamer.net Прямая ссылка на новость:

Lords of the Fallen 2 уменьшается и задерживается

Помните Lords of the Fallen 2 — сиквел в меру успешного польского клона Dark Souls, выход которого намечался на 2017 год? Надо ли говорить, что она в этом году не выйдет? Всё-таки полное отсутствие трейлеров, кадров или любых других материалов явно намекало, что разработка LotF2 далека от завершения. Но теперь выяснилось, что ситуация несколько плачевнее: создание игры до сих пор не вышло из стадии препродакшена.

Рассказал об этом Томаш Гоп — продюсер обеих частей Lords of the Fallen, которого с сиквелом связывает забавная история. Его уволили ещё два года назад, когда выяснилось, что у них со студией CI Games расходятся планы на дальнейшее развитие франчайза. Но потом он каким-то образом прокрался назад на борт и «Почти два года работал над проектом, которым был увлечён на 100%, но который так и не выбрался за пределы продумывания концепции».

Причиной, скорее всего, была разработка Sniper: Ghost Warrior 3, отнимавшая у CI Games все ресурсы. Теперь же, когда их попытка создать AAA-блокбастер с треском провалилась, студия была вынуждена сократить штат, в очередной раз уволив Томаша Гопа, и уменьшить масштабы Lords of the Fallen 2. Более того, сейчас команда ищет партнёров по разработке, подобных студии Deck 13, помогавшей в создании первой части. Но найдутся у LotF2 соавторы, или нет, но игра выйдет не раньше чем через пару лет.

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Темы
 
Lords of the Fallen (PlayStation 4, Xbox One, PC)
 17 мая 2013 годаОчень ролевая игра 28 июняCI Games признала Sniper: Ghost Warrior 3 ошибкой
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