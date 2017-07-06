«Остров» — анонс

Разработчик визуальных новелл Frontwing («Плод Грисайи») в ходе фестиваля Anime Expo в Лос-Анджелесе анонсировал телеадаптацию новеллы «Остров» (ISLAND), намеченную к выпуску на 2018 год.

Уращима — удалённый от материка остров, обитатели которого жили беззаботной жизнью, пока за пять лет до начала основного действия три влиятельные местные семьи не стали жертвами череды несчастных случаев, приведшей ко взаимным подозрениям. В результате жители острова прекратили все контакты с материком, и это стало началом упадка. Ключ к спасению острова — три девочки, каждая из которых принадлежит к одной из влиятельных семей, но все они связаны старинными традициями и мучимы противоречиями. В один прекрасный день волны выбрасывают на берег Уращимы парня, который утверждает, что прибыл из будущего, и именно его действия решат дальнейшую судьбу всего острова.