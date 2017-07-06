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Розыгрыш билетов на спецпоказ фильма «Чёрная вода»

Всеяредакция и компания «Централ Партнершип» приглашают читателей «КГ» на спецпоказ мистического триллера «Чёрная вода».

Мероприятие пройдёт 8 июля в 19:00 в кинотеатре «Синема 5», ТРК «Шкиперский молл» (г. Санкт-Петербург).

Чтобы принять участие в розыгрыше, нужно выполнить три простых действия:

  1. Вступить в нашу группу во «Вконтакте» или подписаться на страницу в «Фейсбуке».

  2. Дать ссылку на розыгрыш в какой-нибудь социальной сети (можно в блоге) или перепостить наши записи во «Вконтакте» или «Фейсбуке».

  3. Оставить заявку на «КГ», не забыв дать ссылку на то место, где вы рассказали о розыгрыше (то есть на свою запись или перепост).

После этого можно принести жертву Генератору Случайных Чисел и ждать новостей о победителях — либо на нашем сайте, либо в своей электронной почте, либо в своей соцсети.

В нашем распоряжении — 30 мест, поэтому мы разыграем 10 двойных и 10 одиночных билетов.

Просим не забывать о наших правилах: те нехорошие люди, которые подадут заявку и потом либо откажутся от своего билета после объявления победителей, либо просто не придут на показ, будут на веки вечные исключены из последующих розыгрышей. Так что если вы на сто процентов не уверены в наличии свободного времени в назначенный час — лучше не подавайте заявку. Единственным оправданием неявке на «КГ»-показ может стать всеобщий зомби-апокалипсис — да и то очень слабеньким, неубедительным оправданием.

Итоги мы подведём в ночь с 7 на 8 июля. Следите за новостями и на всякий случай проверяйте свою почту.

Поехали!
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Розыгрыши Чёрная вода
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Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
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Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
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