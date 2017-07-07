«Хайкара-сан: Фильм» — тизер

Действие разворачивается в эпоху Тайсё (1912–1926). Бенио «Хайкара-сан» Ханамура потеряла мать ещё в детстве, воспитывалась отцом — высокопоставленным офицером японской армии. В результате она выросла сорванцом и настолько чужда традиционным японским представлениям о женственности, насколько это возможно. Девушка занимается кендо, пьёт саке, одевается на западный манер, а домоводству предпочитает литературу. Вдобавок отрицает идею договорных браков и верит в женское право на карьеру и брак по любви. Лучшие друзья Хайкары-сан — красавица Тамаки, куда более женственная, но также интересующаяся правами женщин, и юноша Ранмару, которого с самого детства готовили к тому, чтобы играть женские роли в театре кабуки, в результате чего он приобрёл женоподобную манерность. А ещё у Хайкары-сан есть жених Щинобу Идзуин — младший лейтенант японской армии.