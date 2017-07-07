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«Хайкара-сан: Фильм» — тизер

Действие разворачивается в эпоху Тайсё (1912–1926). Бенио «Хайкара-сан» Ханамура потеряла мать ещё в детстве, воспитывалась отцом — высокопоставленным офицером японской армии. В результате она выросла сорванцом и настолько чужда традиционным японским представлениям о женственности, насколько это возможно. Девушка занимается кендо, пьёт саке, одевается на западный манер, а домоводству предпочитает литературу. Вдобавок отрицает идею договорных браков и верит в женское право на карьеру и брак по любви. Лучшие друзья Хайкары-сан — красавица Тамаки, куда более женственная, но также интересующаяся правами женщин, и юноша Ранмару, которого с самого детства готовили к тому, чтобы играть женские роли в театре кабуки, в результате чего он приобрёл женоподобную манерность. А ещё у Хайкары-сан есть жених Щинобу Идзуин — младший лейтенант японской армии.

 
 
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Видео Хайкара-сан: Фильм (Gekijōban Haikara-san ga Tōru Zenpen - Benio, Hana no 17-sai)
 3 июня 2016 годаПо манге «Хайкара-сан» сделают полнометражное аниме 28 мая«Хайкара-сан» — авторы 5 ноября 2016 года«Хайкара-сан» — режиссёр и сэйю
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