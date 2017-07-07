Ника Фьюри вернут для помощи Капитану Марвел

Всеми любимый Чёрный Властелин киновселенной Marvel Ник Фьюри обязательно вернётся в фильме «Капитан Марвел». В последнее время мир супергероев как-то обходился без бывшего директора неудачливой организации Щ.И.Т. Даже говорили страшные вещи — персонажа Сэма Л. Джексона может не оказаться в «Чёрной пантере» (уже попахивает расизмом). И все ждут его появления в «Войне бесконечности».

«Капитана Марвел» режиссируют Анна Боден и Райан Флек (прошлись по краю, пригласив мужчину на постановку!), титульную роль исполняет Бри Ларсон, её персонаж дебютирует в ближайших «Мстителях». Ларсон и Джексон недавно вместе снимались в «Конге: Острове черепа».

Главная героиня — пилот военное-воздушных сил Кэрол Денверс — получает заряд инопланетной ДНК во время несчастного случая. В итоге она становится сверхсильной, начинает летать без подручных средств и может шмалять энергетическими лучами. Кевин Файги обещал сделать Денверс чуть ли не самой могущественной из всех героев расширенной вселенной.

Мэг ЛеФов («Головоломка») и Николь Перлман («Стражи галактики») написали сценарий.

Кино выходит 8 марта 2019 года.