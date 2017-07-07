Телеканал BBC One задумал адаптацию очередного произведения королевы детектива Агаты Кристи — третьего из семи, полагающихся по контракту с Agatha Christie Limited. Пришёл черёд опубликованного в 1958 году романа «Горе невинным», горячо любимого самой писательницей. В 2015-2016 годах на малые экраны уже вышли мини-сериалы «И никого не стало» и «Свидетель обвинения».

Внушительный актёрский состав трёхсерийного проекта «Горе невинным» возглавил Билл Найи (фильмы «Реальная любовь», «Рок-волна»). К нему присоединились Мэттью Гуд («Аббатство Даунтон»), Кэтрин Кинер («Покажи мне героя»), Эд Вествик («Большой куш»), Элис Ив («Чёрное зеркало»), Элинор Томлинсон («Полдарк»), а также Энтони Бойл, Люк Тредэвэй, Морвен Кристи, Кристал Кларк и Элла Пернелл.

Всё начинается с убийства Рейчел Аргайл в её семейном особняке. Обвинённый в преступлении приёмный сын жертвы Джек умер в тюрьме, не сумев доказать свою непричастность. Спустя полтора года доктор Артур Калгари, уверенный в невиновности парня, начинает собственное расследование. Само собой, представители семейства Аргайл не горят желанием копаться в секретах прошлого, тем более что один из них и есть убийца.

Срежиссирует мини-сериал Сандра Голдбачер («Виктория»). Сценарий напишет Сара Фелпс, работавшая над двумя предыдущими адаптациями. Вдобавок она выступит исполнительным продюсером проекта наравне с Карен Трасселл, Дэмиеном Тиммером, Хелен Зиглер, Гейнор Холмс, а также Джеймсом Причардом и Баси Акпабио. Производственный процесс курируют Mammoth Screen и Agatha Christie Limited. Съёмки начнутся уже в этом месяце в Шотландии.