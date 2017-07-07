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Перенос сохранений из Middle-earth: Shadow of Mordor в Middle-earth: Shadow of War

До сих пор предполагалось, что действия игрока в Middle-earth: Shadow of Mordor не будут влиять на события Middle-earth: Shadow of War, даром что реакции мира на действия героя — одна из центральных фишек серии. Но к счастью, авторы всё-таки нашли время и силы, чтобы вернуться к Middle-earth: Shadow of Mordor и подготовить её к переносу сохранений в сиквел.

Неполному, правда: новый пункт «Кузница заклятых врагов», добавленный в меню, позволит игрокам в первую часть перетащить во вторую одного самого заклятого противника и одного наиболее верного соратника (заклятость и верность определеяются автоматически). Ну и работает это только на PC, PS4 и Xbox One.

В честь этого обновления Middle-earth: Shadow of Mordor можно будет купить со внушительной скидкой в 80% как на PC, так и PS4 с Xbox One. В Steam скидка продержится до 10 июля, в XBLA — до 11, а в PSN — с 12 по 19 числа. Более того, до 9 июля (18 часов по московскому времени) PC-геймеры и пользователи Xbox One могут поиграть в Middle-earth: Shadow of Mordor совершенно бесплатно.

 
 
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Видео Средиземье: Тени Мордора (PC, PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360, Xbox One) Средиземье: Тени войны (PC, PlayStation 4, Xbox One)
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