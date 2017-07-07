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АНИМЕ
 
Первоисточник: www.animenewsnetwork.com Прямая ссылка на новость:

Анонс полнометражного аниме «Укрась прощальное утро цветами обещания»

Сайт Otakomu объявил о производстве драматического полнометражного фильма «Укрась прощальное утро цветами обещания» (Sayonara no Asa ni Yakusoku no Hana wo Kazarou), стартующего в японском прокате 24 февраля 2018 года. Фильм замечателен тем, что станет дебютом сценаристки Мари Окады («Торадора!», «Эти цветы», «Азбука цветов») в качестве режиссёра, а производством его занимается студия P.A. Works.

Что до сюжета, то сама Окада заявила, что фильм будет о встречах и расставаниях и будет «отражать человеческую драму, которую все переживают в определённый момент жизни и которая постепенно пронзает сердце».

Авторы
Режиссёр, сценарист Мари Окада
Главный режиссёр Тощия Щинохара «Безоблачное завтра», «Девочка из Красной Книги»
Оригинальный дизайнер персонажей Акихико Ёщида
Дизайнер персонажей Юрико Ищии «Другая», «Чёрный реликт»
Композитор Кендзи Каваи «Призрак в доспехах», «Когда плачут цикады»
Студия P.A. Works
 
 
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Видео Укрась прощальное утро цветами обещания (Sayonara no Asa ni Yakusoku no Hana o Kazarou)
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