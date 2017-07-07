Анонс полнометражного аниме «Укрась прощальное утро цветами обещания»

Сайт Otakomu объявил о производстве драматического полнометражного фильма «Укрась прощальное утро цветами обещания» (Sayonara no Asa ni Yakusoku no Hana wo Kazarou), стартующего в японском прокате 24 февраля 2018 года. Фильм замечателен тем, что станет дебютом сценаристки Мари Окады («Торадора!», «Эти цветы», «Азбука цветов») в качестве режиссёра, а производством его занимается студия P.A. Works.

Что до сюжета, то сама Окада заявила, что фильм будет о встречах и расставаниях и будет «отражать человеческую драму, которую все переживают в определённый момент жизни и которая постепенно пронзает сердце».