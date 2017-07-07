Культовый режиссёр, сценарист и продюсер Джон Карпентер (фильмы «Хэллоуин», «Большой переполох в маленьком Китае») заключил договор с компанией Universal Cable Productions, согласно которому на пару с продюсером Сэнди Кинг поработает над несколькими многосерийными проектами. Первой ласточкой станет экранизация сборника графических новелл Карпентера Tales For A Halloween Night для кабельного канала Syfy.

Антология ужасов от создателя знаменитого кинофранчайза «Хэллоуин» включает множество рассказов-ужастиков, где среди прочих фигурируют классические элементы жанра вроде кладбищ, затонувших кораблей и, конечно, призраков на любой вкус. По мнению представителей UCP, будущий сериал станет отличным дополнением к линейке оригинального контента кабельного канала, который в рамках своей обновлённой программной политики делает упор на триллеры, ужасы и научную фантастику. Идут поиски сценариста для адаптации первоисточника.

Вдобавок Джон Карпентер приложит руку к многосерийной экранизации романа Саймона Р. Грина «Тёмная сторона» (Nightside), повествующего об окутанном вечной тьмой тайном сердце Лондона и его фантастических обитателях.