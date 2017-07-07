City Shrouded in Shadow предлагает пережить нападение культовых японских монстров

Авторы серии Disaster Report, посвящённой выживанию в городе, пережившем серьёзное землетрясение и ряд других напастей, решили отойти от реализма своей флагманской серии, из-за которого уже пострадала Disaster Report 4 (после вполне реального землетрясения в 2011 году игру отложили так сильно, что она не вышла до сих пор). Зачем нужны стихийные бедствия, которые могут вызывать у людей неприятные воспоминания и ассоциации, если вместо них можно испытывать популярных монстров? Все ведь любят гигантских кайдзю!

City Shrouded in Shadow — кроссовер, где на нечастное Токио будут вываливать монстров из «Годзиллы», «Ультрамэна», «Евангелиона», «Патлабора» и других японских произведений. Играть при этом придётся отнюдь не за них. И даже не за избранных школьников, призванных остановить напасть. Нет, City Shrouded in Shadow — игра об обычных жителях города, пытающихся выжить в такой вот необычной ситуации.

На данный момент выход City Shrouded in Shadow запланирован только в Японии и только на PS4, но издаёт её Bandai Namco, а значит есть немалая вероятность, что в итоге она выйдет и на Западе, причём как на PS4, так и на PC.