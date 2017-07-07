 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Лучшее аниме весны 2017 — голосование Новости аниме — лучшее за неделю Ложка дёгтя: «Ведьмак» «Звёздный путь: Дискавери» получил дату выхода Семейные склоки мира видеоигр
1
СЕРИАЛЫ
 
Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:

Мультсериал Castlevania продлён на второй сезон

Потоковый сервис Netflix сработал оперативно — продлил анимационный сериал Castlevania в день его премьеры. Уже известно, что второй сезон в отличие от четырёхсерийного первого будет состоять из восьми эпизодов.

События мрачного средневекового фэнтези, основанного на культовой игре Dracula’s Curse, разворачиваются в 1476 году — за два века до событий оригинальной игры. Главный герой — предок охотника на вампиров Саймона Бельмонта по имени Тревор. В Восточной Европе объявился граф Дракула, и последний выживший из клана валашских изгнанников готовится вступить в смертельную битву с могущественным злом.

В озвучивании сериала принимают участие Ричард Армитедж (Тревор Бельмонт), Грэм Мактавиш (Дракула), Джеймс Кэллис (Алукард), Эмили Суоллоу (Лиза Цепеш) и другие.

Срежиссировал первый сезон Сэм Дитс. Сценарий написал Уоррен Эллис («Железный человек 3», мультсериал «Лига справедливости»), он же числится исполнительным продюсером сериала наряду с Ади Шанкаром («Судья Дредд», The Punisher: Dirty Laundry, Venom: Truth in Journalism и Power/Rangers), Кевином Колдом и Фредом Сейбертом. Производственный процесс на контроле у Frederator Studios.

1 Обсудить
Темы
 
Castlevania
 5 июля«Кредо убийцы» станет анимационным сериалом 29 июняОбъявлены имена актёров, озвучивающих героев анимационного сериала Castlevania 25 маяCastlevania — тизер
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
Ади Шанкар готовит мультсериал по Castlevania
 
Castlevania — тизер
 
Анимационный сериал о вампирах по игре Castlevania выйдет на Netflix в этом году

Тоже интересно

 
КиноАниме Русский трейлер киноленты «Атака титанов. Фильм первый. Жестокий мир»
 
Игры Ноль кадров в секунду. Выпуск 132: Затяжной экспресс-подкаст
 
Кино Плагиат? Источники вдохновения!
 
Кино Лучшие и худшие фильмы: Итоги 2016 года
 
КиноИгры «Варкрафт» поставил рекорд в Китае
 
Кино Человек-паук от Sony и Мarvel
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
Нашли ошибку в мобильной версии?

Новые комментарии

ВКонтакте.Кино ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме YouTube
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News Наруто Гранд
© 2002–2017 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика