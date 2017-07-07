Мультсериал Castlevania продлён на второй сезон

Потоковый сервис Netflix сработал оперативно — продлил анимационный сериал Castlevania в день его премьеры. Уже известно, что второй сезон в отличие от четырёхсерийного первого будет состоять из восьми эпизодов.

События мрачного средневекового фэнтези, основанного на культовой игре Dracula’s Curse, разворачиваются в 1476 году — за два века до событий оригинальной игры. Главный герой — предок охотника на вампиров Саймона Бельмонта по имени Тревор. В Восточной Европе объявился граф Дракула, и последний выживший из клана валашских изгнанников готовится вступить в смертельную битву с могущественным злом.

В озвучивании сериала принимают участие Ричард Армитедж (Тревор Бельмонт), Грэм Мактавиш (Дракула), Джеймс Кэллис (Алукард), Эмили Суоллоу (Лиза Цепеш) и другие.

Срежиссировал первый сезон Сэм Дитс. Сценарий написал Уоррен Эллис («Железный человек 3», мультсериал «Лига справедливости»), он же числится исполнительным продюсером сериала наряду с Ади Шанкаром («Судья Дредд», The Punisher: Dirty Laundry, Venom: Truth in Journalism и Power/Rangers), Кевином Колдом и Фредом Сейбертом. Производственный процесс на контроле у Frederator Studios.