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Итоги розыгрыша билетов на спецпоказ фильма «Чёрная вода»

А мы подводим итоги розыгрыша билетов на спецпоказ фильма «Чёрная вода».

Оный, напомним, пройдёт уже сегодня в кинотеатре «Синема 5» (залы 2 и 3) ТРК «Шкиперский молл» (г. Санкт-Петербург) в 19:00. Но лучше объявиться минут на 15 раньше, чтобы не опоздать и получить местечко получше.

Победители могут приходить по адресу Малый проспект В.О., 88 — там надо будет найти людей, раздающих билеты (это обычно не составляет труда — очередь увидите сразу), и предъявить им какое-нибудь удостоверение личности.

Напоминаем, что те нехорошие личности, которые выиграли билеты, а теперь не придут на показ, будут на веки вечные исключены из последующих розыгрышей.

Всем остальным желаем приятного просмотра!

А вот и наши победители:

По 2 билета получают:

  • Баэр Мартин
  • Воронцов Евгений
  • Гришин Александр
  • Гросул Михаил
  • Коваленко Степан
  • Корпусев Никита
  • Котова Катя
  • Мальцев Михаил
  • Михайлов Антон
  • Мухтаров Артём
  • Романова Софья
  • Рябченко Анатолий

По 1 билету получают:

  • Бобрицкий Вадим
  • Ветрова Татьяна
  • Воронов Александр
  • Залялов Ринат
  • Королев Игорь
  • Рыбаков Иван
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Розыгрыши Чёрная вода
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Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
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