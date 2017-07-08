А мы подводим итоги розыгрыша билетов на спецпоказ фильма «Чёрная вода».

Оный, напомним, пройдёт уже сегодня в кинотеатре «Синема 5» (залы 2 и 3) ТРК «Шкиперский молл» (г. Санкт-Петербург) в 19:00. Но лучше объявиться минут на 15 раньше, чтобы не опоздать и получить местечко получше.

Победители могут приходить по адресу Малый проспект В.О., 88 — там надо будет найти людей, раздающих билеты (это обычно не составляет труда — очередь увидите сразу), и предъявить им какое-нибудь удостоверение личности.

Напоминаем, что те нехорошие личности, которые выиграли билеты, а теперь не придут на показ, будут на веки вечные исключены из последующих розыгрышей.

Всем остальным желаем приятного просмотра!

А вот и наши победители:

По 2 билета получают:

Баэр Мартин

Воронцов Евгений

Гришин Александр

Гросул Михаил

Коваленко Степан

Корпусев Никита

Котова Катя

Мальцев Михаил

Михайлов Антон

Мухтаров Артём

Романова Софья

Рябченко Анатолий

По 1 билету получают: