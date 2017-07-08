А мы подводим итоги розыгрыша билетов на спецпоказ фильма «Чёрная вода».
Оный, напомним, пройдёт уже сегодня в кинотеатре «Синема 5» (залы 2 и 3) ТРК «Шкиперский молл» (г. Санкт-Петербург) в 19:00. Но лучше объявиться минут на 15 раньше, чтобы не опоздать и получить местечко получше.
Победители могут приходить по адресу Малый проспект В.О., 88 — там надо будет найти людей, раздающих билеты (это обычно не составляет труда — очередь увидите сразу), и предъявить им какое-нибудь удостоверение личности.
Напоминаем, что те нехорошие личности, которые выиграли билеты, а теперь не придут на показ, будут на веки вечные исключены из последующих розыгрышей.
Всем остальным желаем приятного просмотра!
А вот и наши победители:
По 2 билета получают:
- Баэр Мартин
- Воронцов Евгений
- Гришин Александр
- Гросул Михаил
- Коваленко Степан
- Корпусев Никита
- Котова Катя
- Мальцев Михаил
- Михайлов Антон
- Мухтаров Артём
- Романова Софья
- Рябченко Анатолий
По 1 билету получают:
- Бобрицкий Вадим
- Ветрова Татьяна
- Воронов Александр
- Залялов Ринат
- Королев Игорь
- Рыбаков Иван