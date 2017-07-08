«Эврика Семь: Хай-Эволюция» — трейлер

Сериал рассказывает о парне по имени Рентон Тёрстон, живущем со своим дедушкой-механиком. В один прекрасный день в его дом врезается мех под названием «Нирваш», управляемый девушкой по имени Эврика, которая просит помочь отремонтировать гигантского робота после аварии. Влюбившись в Эврику с первого взгляда, Рентон решает оставить свою жизнь в родном городке и посвятить себя защите девушки. Сюжет первого фильма трилогии начнётся за десять лет до событий сериала, во время происшествия под названием «Первое Лето Любви».