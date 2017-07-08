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«Человек-паук: Возвращение домой» ударно начал прокат в США и России

«Человек-паук: Возвращение домой» замечательно показал себя на превью-показах в четверг (речь, разумеется, идёт про Северную Америку).

Первый день проката принёс $ 15,4 млн. Лучшего него в этом году были только «Стражи галактики. Часть 2» с $ 17 млн и «Красавица и чудовище» с $ 16,3 млн. «Чудо-женщина» на превью заработала $ 11 млн, а потом — $ 103,2 млн за первый уик-энд.

Делаем нехитрый вывод: «Человек-паук» тоже может уйти домой с сотней миллионов долларов (самые позитивные прогнозы — сумма в районе $ 115 млн). Пока что чемпионом по части премьерных выходных считается «Человек-паук: Враг в отражении» с $ 151,1 млн.

Первый перезапуск с Эндрю Гарфилдом в главной роли достиг пика за первый уик-энд с выходом «Высокого напряжения», заработав $ 91,6 млн (первая часть ограничилась $62 млн)

В России четверг одарил фильм 122 млн (естественно, рублей). За четыре дня кино может загрести полмиллиарда, что намного лучше того же самого «Высокого напряжения» и его 307 млн.

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Человек-паук: Возвращение домой
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