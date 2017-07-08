Телеовощи. Выпуск 177: Бомбящий человек в квартирке

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Собрано $463 из $500
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Содержание
Оценки эпизодов
|00:00:27 —
|Новости
|00:32:45 —
|Отвечаем на вопросы читателей
|00:38:38 —
|«Снегопад» — 1x01 (премьера)
|00:45:41 —
|«Цыганка» — 1x01 (премьера)
|00:49:54 —
|«Кайфоломы» — 3x01 (премьера сезона)
|00:52:20 —
|«Тёмная материя» — 3x05
|00:57:06 —
|«Кровавые гонки» — 1x04
|01:04:19 —
|«Проповедник» — 2x03
|01:07:58 —
|«Доктор Кто» — 10x12 (финал сезона)
|01:18:57 —
|«Ковбой Бибоп» — 1x01 (впечатления Ларисы)
|01:29:35 —
|«Банши» — 1x01 (впечатления Михаила)
|01:36:07 —
|«Рэй Донован» — 2x05—06 (впечатления Михаила)
|01:41:25 —
|Зачитываем отзывы и благодарим наших спонсоров
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