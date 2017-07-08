Анонс полнометражной трилогии «Нулевой век»

Студия Gainax решила тряхнуть стариной и анонсировала на фестивале Japan Expo в Париже трилогию полнометражных фильмов под общим названием «Нулевой век» по мотивам произведений культового автора Лэйдзи Мацумото, связанную общей вселенной с «Космическим пиратом капитаном Харлоком», «Галактическом экспрессом 999» и «Королевой Эмеральдас».
Авторский состав проекта возглавляет один из создателей студии и её нынешний директор Хироюки Ямага. Уже спешите открывать шампанское? Не торопитесь: первый из представленных фильмов, «Эмеральдас Нулевого века» (The Zero Century Emeraldas) не выйдет раньше 2020 года, а «Харлок Нулевого века» (The Zero Century Harlock) и «Маэтэль Нулевого века» (The Zero Century Maetel), соответственно, второй и третий фильмы — не раньше 2023 и 2026 года, если, конечно, ничего попутно не вмешается в график производства, а учитывая судьбы предыдущих работ студии, этого следует опасаться.
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Авторы
|Режиссёр
|Хироюки Ямага
|«Махороматик», «Абэнобаси: волшебный торговый квартал»
|Сценарист
|Масаки Вачи
|«Королевство», «Гаро: Алая луна»
|Дизайнер персонажей
|Ёщиюки Садамото
|«Евангелион», «Летние войны»
|Дизайнер мехов
|Кацуми Итабащи
|«Галактический экспресс 999», «Космический линкор "Ямато": Финал»
|Студия
|Gainax