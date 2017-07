Анонс полнометражной трилогии «Нулевой век»

Студия Gainax решила тряхнуть стариной и анонсировала на фестивале Japan Expo в Париже трилогию полнометражных фильмов под общим названием «Нулевой век» по мотивам произведений культового автора Лэйдзи Мацумото, связанную общей вселенной с «Космическим пиратом капитаном Харлоком», «Галактическом экспрессом 999» и «Королевой Эмеральдас».

Авторский состав проекта возглавляет один из создателей студии и её нынешний директор Хироюки Ямага. Уже спешите открывать шампанское? Не торопитесь: первый из представленных фильмов, «Эмеральдас Нулевого века» (The Zero Century Emeraldas) не выйдет раньше 2020 года, а «Харлок Нулевого века» (The Zero Century Harlock) и «Маэтэль Нулевого века» (The Zero Century Maetel), соответственно, второй и третий фильмы — не раньше 2023 и 2026 года, если, конечно, ничего попутно не вмешается в график производства, а учитывая судьбы предыдущих работ студии, этого следует опасаться.