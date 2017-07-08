Анонс аниме «Мастер дразнилок Такаги-сан»

Августовский выпуск журнала Monthly Shounen Sunday объявил о производстве телевизионной адаптации манги Соичиро Ямамото «Мастер дразнилок Такаги-сан» (Karakai Jouzu no Takagi-san), намеченной к выпуску на 2018 год.

Ученик средней школы Нищиката постоянно испытывал унижения из-за того, что его дразнила Такаги — девочки, которая сидела за соседней партой. В конце концов, постоянные издевательства настолько довели его, что он решил отплатить ей той же монетой, и поклялся, что в один прекрасный день сможет раздразнить её сам.