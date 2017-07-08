«Путешествие Кино» — сэйю

Официальный сайт телевизионной адаптации ранобэ «Путешествие Кино» (Kino no Tabi) раскрыл сэйю пятерых персонажей выходящего в осеннем сезоне сериала.
|
Сэйю
|Кино
|Аои Юки
|Мадока Канаме в «Волшебнице Мадоке Магике», Таня Дегурачёфф в «Военной хронике маленькой девочки»
|Гермес
|Сома Сайто
|Тацуми в «Убийца Акаме», Адлет Майер в «Героях шести цветов»
|Щизу
|Юичиро Умехара
|Блэк Джек в «Молодом Блэк Джеке», Юджин Старк в «Мобильный доспех Гандам: Сироты железной крови»
|Рику
|Кеничиро Мацуда
|Хирощи Нагаяма в «Д-Фраг!», Бато в «Призраке в Доспехах: Появление»
|Ти
|Аяне Сакура
|Нао Томори в «Шарлотте», Цубаки Савабе в «Апрель — это твоя ложь»
|Мастер
|Линн
|Фуука Акицуки в «Фууке», Нодзоми Каминащи в «Кейдзо»
|Партнёр
|Казуюки Окицу
|Серпико в «Берсерке», Рэн Никайдо в «О-беде»
|
Авторы
|Режиссёр
|Томохиса Тагучи
|«Персона 4: Золото», «Две звезды Оммёдзи»
|Сценарист
|Юкие Сугавара
|«Верховный владыка», «Необычное в магической школе»
|Дизайнер персонажей
|Рёко Амисаки
|«Упражняемся с Хинако», «Данганронпа 3: Будущее»
|Студия
|Lerche
История рассказывает о путешествии девушки Кино по вымышленному миру, напоминающему Европу начала ХХ века. Государства этого мира практически не взаимодействуют друг с другом и находятся на разном уровне развития: где-то позднее средневековье, где-то только что изобрели паровой двигатель, а где-то укротили гравитацию и создали искусственный интеллект. Одновременно с этим в мире присутствуют сказочные элементы вроде говорящих животных. Кино в компании со своим говорящим мотоциклом Гермесом странствует от одного государства к другому, изучая различные культуры и народы, нигде не задерживаясь более чем на три дня.