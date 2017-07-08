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Рецензия и «Ложка дёгтя» на игру «Мор. Утопия» У «Баллады Бастера Скраггса» братьев Коэнов появилось описание Новости игр — лучшее за неделю Новое аниме лета 2017 года Шон Бин сыграет бандитского главаря в многосерийном боевике «Клятва»
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Первоисточник: www.comingsoon.net Прямая ссылка на новость:

Катрина Ло записалась в актёрский состав «Клятвы» от Crackle

Кастинг-лист десятисерийного криминального боевика «Клятва» от Crackle продолжает разрастаться — на днях в проект добавилась Катрина Ло («Спартак: Кровь и песок», «Стрела»), которой не впервой играть боевых красоток.

Экшен-драма повествует о мире преступных организаций, куда попадают лишь избранные. Том Хэммонд (Шон Бин) — полицейский и вдобавок лидер известной ОПГ «Вороны», состоящей из копов. Нарвавшись на фэбээровца под прикрытием, Хэммонд попадает за решётку, но после отсидки планирует вернуть себе власть в банде, которой теперь руководит его сын Стив (Райан Квантен). Катрина Ло сыграет суровую полицейскую Карен Бич — единственную женщину в «Воронах». Принадлежность к слабому полу Карен с лихвой компенсирует крутым нравом, однако есть у неё одна непростительная слабость — страстный роман с участником враждующей группировки.

Наряду с Бином, Квантеном и Ло в актёрском составе сериала значатся Кори Хардрикт («Снайпер») и Арлен Эскарпета («Волшебники»).

Создателем, шоураннером и сценаристом проекта выступает бывший полицейский Джо Хэлпин («Гавайи 5.0»). Первый эпизод срежиссирует Джефф Т. Томас («Подозреваемый», «Почти человек»). Исполнительными продюсерами наряду с Хэлпином числятся Кёртис 50 Cent Джексон, Тодд Хоффман и Деннис Ким. Премьера запланирована на следующий год.

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